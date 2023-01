„Her Story“ Staffel 2 bei Sky: Neue Folgen im Frühjahr

Anzeige

Die zweite Staffel von „Her Story“ wird vier prominente Frauen begleiten. Jetzt hat Sky den Starttermin und die Protagonistinnen verkündet.

Anzeige

In „Her Story“ erzählen Prominente ihre persönlichen Geschichten. Zum Weltfrauentag am 8. März will Sky Deutschland die neuen Folgen der Dokureihe veröffentlichen. Ab genanntem Datum wird die zweite Staffel bei Sky, Sky Q und Wow starten. Immer mittwochs läuft dann eine neue Folge linear um 20.15 Uhr auf Sky Documentaries. Parallel dazu kann man die einzelnen Episoden auf Abruf streamen.

„Her Story“ Staffel 2: Das sind die Protagonistinnen

Schon jetzt hat Sky verraten, um welche bekannten Persönlichkeiten sich die neuen Folgen drehen werden. So begleitet „Her Story“ ab März die Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt, die „Let’s Dance“-Jurorin und Tänzerin Motsi Mabuse, die Teleshopping-Verkäuferin und „Höhle der Löwen“-Mentorin Judith Williams sowie die Wimbledon-Preisträgerin Angelique Kerber. Jedes Porträt dauert etwa eine Stunde, in der die Frauen Einblicke in ihre Arbeit und ihren Alltag gewähren.

Quelle: Sky Deutschland

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.