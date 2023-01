Sky und Wow im Februar mit einem der beliebtesten Filme 2022

Anzeige

Sky Deutschland hat einen Ausblick darauf gegeben, welche neuen Inhalte im Februar bei dem Pay-TV-Anbieter erscheinen werden. Darunter befindet sich ein heißer Oscar-Anwärter.

„Everything Everywhere All At Once“ war einer der der wohl meistbesprochenen und beliebtesten Kinostarts des vergangenen Jahres. In dem bunten Genremix spielt Michelle Yeoh eine Waschsalonbesitzerin, die über ihrer Steuererklärung in ein Multiversum gerät und sich nun durch verschiedene, abgefahrene Parallelwelten kämpfen muss. Zwei Golden Globes gab es dafür jüngst, Oscar-Nominierungen werden wahrscheinlich folgen. Ab dem 20. Februar kann man den Film bei Sky sehen.

Channing Tatum, Nicolas Cage und Co. bei Sky im Februar

Zu den weiteren Neustarts unter den Filmen gehören etwa die erfolgreiche Bestseller-Verfilmung „Der Gesang der Flusskrebse“ (24. Februar), „Massive Talent“ mit und über Nicolas Cage und das Roadmovie „Dog – Das Glück hat vier Pfoten“ mit Channing Tatum (4. Februar).

Darüber hinaus kündigt Sky verschiedene neue Serien und Shows für eine lineare Ausstrahlung sowie den Streaming-Bereich von Sky Q und Wow im Februar an. Dazu gehören die Krimiserie „Was nach dem Mord geschah“ (6. Februar), die dritte Staffel der Superheldinnenserie „Stargirl“ (12. Februar) oder auch die deutsche Actionserie „Drift – Partners in Crime“ (24. Februar). Zudem werden am 13. Februar „Diese Ochsenknechts“ in ihrer eigenen Reality-Show bei Sky zurückkehren.

Die Sky Highlights im Februar 2023

Serien, Shows und Dokumentationen

Animal Ambulance – Haustiere in Not S1 (1.2.)

Snake Man – Der Schlangenfänger S1-2 (4.2.)

Taronga Zoo Hautnah S1-3 (6.2.)

Was nach dem Mord geschah S1 (6.2.)

Funny Woman S1 (9.2.) – Sky Original

Die Dynastie der Löwen – Aufstieg und Fall des Marsh-Rudel S1 (11.2.)

Stargirl S3 (12.2.)

Diese Ochsenknechts S2 (13.2.) – Sky Original

Sort of S2 (14.2.)

London Kills S1+2 (14.2.)

Die Könige des Kokains (16.2.)

Django S1 (17.2.) – On Demand

SHAQ S1 (17.2.)

Yvonne Orji: A Whole Me (OmU) (18.2.)

Libby, wo bist du? S1 (23.2.) – Sky Original

Drift – Partners in Crime (24.2.) – Sky Original

Atsuko Okatsuka: The Intruder (OmU) (25.2.)

Dr. Keri: Die Prärie-Tierärztin S1-2 (28.2.)

Filme

Delia‘s Gone (1.2.)

Dog – Das Glück hat vier Pfoten (4.2.)

Unhuman – Wem kannst du trauen? (6.2.)

Eingeschlossene Gesellschaft (10.2.)

A Day to Die (11.2.)

Die wundersame Welt des Louis Wain (13.2.)

All deine Lügen (15.2.)

The Black Phone (17.2.)

Meine schrecklich verwöhnte Familie (18.2.)

Everything Everywhere All At Once (20.2.)

Der Gesang der Flusskrebse (24.2.)

Willi und die Wunderkröte (25.2.)

Massive Talent (25.2.)

Vesper Chronicles (27.2.)

