„Der Herr der Ringe“-Star Sean Bean im September bei MagentaTV

MagentaTV im September: US-Schauspieler Sean Bean („Game of Thrones“) tritt in einer exklusiven Dramaserie auf und Sternekoch Tim Raue kocht am Kap.

Tim Raue meldet sich mit neuen Doppelfolgen von „Herr Raue reist! So schmeckt die Welt“ zurück. Nach dem Erfolg der ersten Staffel geht das MagentaTV-Original in die zweite Runde. Außerdem zeigt MagentaTV Sean Bean in einer ungewöhnlichen Rolle. Der Kinostar spielt in dem Ehedrama „Marriage“ neben Nicola Walker. In der britischen Serie verkörpern die beiden ein Ehepaar, das bereits seit 30 Jahren verheiratet ist. Es geht um die Höhen und Tiefen einer langen und intimen Beziehung. Dabei treten auch Unsicherheiten, Hoffnungen und Ängste zutage.

Der Brite Sean Bean ist vor allem als Boromir aus „Der Herr der Ringe“ (2001) und Ned Stark aus „Game of Thrones“ (2011) bekannt. Seine Landsfrau Nicola Walker feierte ihren großen Durchbruch 1994 mit der Komödie „Vier Hochzeiten und ein Todesfall“. Die 2003 gestartete Serie „Spooks“ wurde speziell für sie entwickelt. Seit 2015 ist sie überdies Hauptdarstellerin von „Unforgotte“ und war 2018 in der Miniserie „Collateral“ zu sehen.

MagentaTV zeigt zudem Sternekoch Tim Raue mit neuer Serienstaffel

Tim Raue ist einer der erfolgreichsten Küchenchefs Deutschlands. Für das MagentaTV-Original „Herr Raue reist! So schmeckt die Welt“ ging der Zwei-Sterne-Koch bereits rund um den Globus auf kulinarische Entdeckungsreise. Nun meldet er sich mit einer zweiten Staffel zurück. Die erste Doppelfolge führt ihn zum Kap der guten Hoffnung, nach Kapstadt. In der Metropole lernt Tim Raue die verschiedenen Einflüsse der südafrikanischen Küche kennen. Er testet klassisches Street Food und genießt die lokale Spitzengastronomie.

Die neue Doppelfolge von „Herr Raue reist! So schmeckt die Welt“ ist ab dem 8. September abrufbar. MagentaTV-Kunden können zudem auch die erste Staffel streamen. Ab dem 22. September steht dann auch „Marriage“ mit Sean Bean zum Abruf in der Megathek bereit.

Quelle: MagentaTV

Bildquelle: df-magentatv-logo: Deutsche Telekom