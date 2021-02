Heute Mailand-Derby Inter – AC Milan live auf DAZN

Anzeige

Nach dem Revierderby ist vor dem Mailänder Stadtduell: Diesen Sonntag steht das Derby Inter – Milan in Italien an. DAZN überträgt live.

Erst kürzlich kegelte Inter den Stadtrivalen AC Ende Januar mit 2:1 aus dem Pokal. Milan-Star Ibrahimovic erzielte per Elfmeter zwar die Führung, doch sein Gegenüber bei Inter, Sturm-Koloss Romelu Lukaku, gleich ebenfalls vom Punkt aus. Nach knapp 40 Minuten Überzahl erzielte Inters Christian Eriksen mit einem Zauber-Freistoß in allerletzter Sekunde den Siegtreffer (97. Minute).

Im Gegensatz zur Coppa Italia geht es jedoch heute nicht ums Weiterkommen, sondern um die Tabellenführung. Nur ein Punkt trennt die beiden Mailänder Vereine an der Tabellenspitze voneinander, die Inter erst am vergangenen Spieltag dem Stadtrivalen abluchsen konnte. Bei einer erneuten Derby-Niederlage würde AC Mailand also schon vier Punkte zurückliegen. Das wäre noch kein Weltuntergang im Titelrennen, aber trotzdem ein herber Rückschlag.

Zum ersten Mal seit zehn Jahren kämpfen die beiden Mailänder Klubs wieder um die italienische Meisterschaft. Neunmal in Folge ging der Titel nach Turin zu Juventus. 2011 gelangt zuletzt dem AC der Gewinn der Serie A, zuvor thronte fünf Jahre lang (2006-2010) Inter Mailand über Italiens Vereinsfußball.

Dieses Jahr könnte es bei einem Vorsprung von sieben, respektive acht Punkten Vorsprung vor Verfolger Juve also endlich mal wieder einen anderen Meister geben (Anm.: In Deutschland kann auch ein Land davon singen). Das heutige Mailänder Stadtderby wird bei der Entscheidung eine gehörige Rolle spielen. Schließlich geht es heute, ab 15 Uhr live auf DAZN, nicht nur um die Wurst oder Ehre.