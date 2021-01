Anzeige

Kein Europapokal und in der Bundesliga ruht der Ball auch – zumindest bis Freitag. Da stellt sich natürlich die Frage: Was guckt man? DAZN liefert ein paar Antworten:

Schon am heutigen Dienstag gibt es ein Live-Spiel vom Ligapokal in England, dem unsäglich benannten Carabao Cup. Dort trifft Favorit Tottenham Hotspur auf Zweitligist FC Brentfort. DAZN ist hier ab 20.45 Uhr live am Ball. In der Nacht gibt es dann Live-Fußball aus Südamerika. In der Copa Libertadores spielen River Plate und Palmeiras ab 1.30 Uhr gegeneinander. Für die Nachteulen unter den Sportfans hat der Sportstreamingdienst auch noch US-Basketball im Programm. Dennis Schröders Los Angeles Lakers spielen ab 2 Uhr gegen die Memphis Grizzlies.

Die Highlights der Woche Manchester-Derby, Milan – Juve und Gladbach – Bayern

Der Mittwoch bietet gleich doppelt europäischen Spitzenfußball: Im angesprochenen Carabao Cup kommt es zum Duell ManU vs. ManCity. In der italienischen Seria A kommt es derweil zum Gigantenduell AC Mailand gegen Juventus Turin. Beide Spiele können live ab 20.45 Uhr beim Sportstreamingdienst gestreamt werden – wie der gesamt Spieltag der italienischen 1. Liga. Auch in Frankreich und Spanien rollt der Ball live bei DAZN.

Donnerstag ist dann hingegen Schmalkost angesagt. Außer Collegebasketball, dem NBA-Spiel Boston gegen Miami und dem Copa-Libertadores-Spiel Velez Sarsfield – Lanus (beide 1.30 Uhr) steht nichts auf dem DAZN-Programm. Der Freitag vertröstet dafür unter anderem mit Baseball, Damen-Tennis und Rugby. Highlights dürften hier jedoch vor allem zwei Fußball-Livespiele sein. Zum einen tritt Jürgen Klopps FC Liverpool auswärts bei Aston Villa im FA Cup an (20.45 Uhr). Zum anderen hat DAZN diesmal ein attraktives Freitagsspiel aus der Bundesliga. Um 20.30 Uhr empfängt Mönchengladbach die Bayern. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 19.15 Uhr.

Das Wochenende bietet dann neben reichlich Live-Fußball aus Italien, Frankreich und Spanien noch mehr FA Cup Spiele aus England. Außerdem steht unter anderem auch noch fünfmal American Football aus der NFL auf dem Plan.