„Hier spricht das Volk“: Neuer „Bild“-Talk mit Reichelt erntet Shitstorm

Heute Morgen hat „Bild“ einen neuen Web-Talk mit Chefredakteur Julian Reichelt gestartet, in dem „normale Bürgerinnen und Bürger“ zu Wort kommen sollen. Doch statt Rückenwind hagelte es Kritik.

Nicht Politiker und Chefredakteurinnen, sondern Handwerker, Erzieherinnen und Beamte sollen die neue Talkshow bestimmen, die „Bild“ heute Morgen im Netz gestartet hat. Bereits gestern hatte die Zeitung das Format online angekündigt. Anders als andere Talkshows wolle man in „Wir sind das Volk“ nicht über, sondern mit den Menschen sprechen. Diskutieren würden „Menschen wie du und ich – ein Querschnitt unserer Gesellschaft“.

In der ersten Folge wurden Themen wie Rentnerarmut und Bezahlung von sozialen Berufen und Minijobs diskutiert. Die Sendung wurde in Hamburg produziert, Mitte Februar soll die nächste Folge aus Leipzig kommen.

Moderiert wird das Format von „Bild“-Chefredakteur Julian Reichelt. Reichelt und der „Bild“ wird immer wieder vorgeworfen, dem neurechten Populismus eine Plattform zu bieten. Als sich auf Twitter gestern Abend erste Kritiker an „Hier spricht das Volk“ zu Wort meldeten, teilte Reichelt gegen sie aus.

Irre, welche Angst die Twitter-Blase davor hat, dass in einer Talkshow mal nicht Politiker, sondern Wähler zu Wort kommen. Sie könnten ja sagen, was sie denken…

Und bitter, dass das Wort „Volk“, das auf unserem Parlament steht, jetzt auch schon „rechts“ ist#HiersprichtdasVolk https://t.co/7svaXN8GVk — Julian Reichelt (@jreichelt) February 2, 2020

Doch statt Rückenwind hagelte es weitere kritische Bemerkungen:

„Wer in unserer Zeit statt Volk Bevölkerung […] sagt unterstützt schon viele Lügen nicht.“ (Bertolt Brecht)#HiersprichtdasVolk https://t.co/5rShd03F7c — (((Ingo Stützle))) (@istuetzle) February 2, 2020

Neugierig in d. ersten 2:34 Minuten des @BILD Talk #HiersprichtdasVolk geschaut und direkt weggeschaltet. Angeblich Querschnitt der dt. Bevölkerung – vermisse ich aber noch einiges; die Fragen v. Moderator wirken sehr beeinflussend & vorbestimmt. Typisch Bild. Braucht man nicht! — Xian (@hostchris) February 3, 2020

Reichelt wird sich von dem Gegenwind wohl kaum beeindrucken lassen. Das Format passt sich zumindest an das neue Medienkonsumverhalten an und reiht sich somit konsequent in das Bewegtbildangebot der „Bild“ ein, welches zuletzt stetig ausgebaut wird. Noch diesen Monat soll etwa der Fußball-Talk „Reif ist Live“ mit Marcel Reif starten (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).