„House of the Dragon“: Das erwartet die Fans ab Folge 2

Anzeige

Neugierig, wie der Kampf um den Eisernen Thron weitergeht? Eine neue Vorschau gewährt Aufschluss über die kommenden Ereignisse im „House of the Dragon“.

Anzeige

Zahlreiche Fans haben am Montag verfolgt, wie der Machtzerfall im Hause Targaryen seinen Anfang nahm. Während König Viserys seine Tochter Rhaenyra zur ersten weiblichen Thronerbin ernannt hat und damit für einen Skandal sorgte, musste sein übergangener Bruder Daemon abziehen. Mit einer Prostituierten im Schlepptau schwang er sich auf seinem Drachen am Ende der ersten Folge in die Lüfte.

Inzwischen hat der US-Sender HBO eine neue Vorschau veröffentlicht, die Szenen aus den kommenden Episoden zeigt. Darin sind unter anderem erste Eindrücke aus einer bevorstehenden Schlacht zu sehen, bei der auch Drachen als feurige Waffe zum Einsatz kommen werden. Zudem gibt es einen Blick auf die weiblichen Protagonistinnen Rhaenyra und Alicent im fortgeschrittenen Alter. Während sich die ersten fünf Episoden um die Kindheit der beiden drehen, übernehmen ab Folge 6 die älteren Schauspielerinnen Emma D’Arcy und Olivia Cooke die Rollen.

Dann erscheint „House of the Dragon“ Folge 2

In Folge 2 von „House of the Dragon“ mit dem Titel „The Rogue Prince“ soll es Medienberichten zufolge außerdem zum ersten Mal das neue Intro der Serie zu sehen geben (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Die nächste Folge des Fantasy-Epos wird ab dem 29. August 2022 bei Sky zu sehen sein. Ab 3 Uhr nachts ist die neue Folge jeweils verfügbar. In der Zwischenzeit kann man hier die neue Staffelvorschau sehen:

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das jedoch keinerlei Auswirkung.

Bildquelle: corlys-hotd: © 2022 Home Box Office, Inc. All rights reserved.