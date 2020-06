„Joker“ und mehr: Die Juli-Highlights bei Sky Ticket

Im Juli zeigt Sky Ticket Blockbuster wie „Joker“, Komödien und Serienstarts in exklusiven Premieren.

Abwechslungsreiche Unterhaltung mit Kinohits und Serienstarts: Sky Ticket holt im Juli einige Highlights ins Programm und zeigt sie in exklusiver Premiere.

Oscar-Preisträger Joaquin Phoenix springt in seiner Rolle als „Joker“ von der Leinwand auf den heimischen Bildschirm und Gerard Butler spielt einen todesmutigen Präsidentenretter in „Angel Has Fallen“. Ob der deutsche Polit-Thriller „Der Fall Collini“ mit Elyas M’Barek da mithalten kann, muss jeder für sich entscheiden. Nicht minder dramatisch, dafür um einiges komischer, kämpfen Woody Harrelson, Emma Stone und Jesse Eisenberg in der Fortsetzung des Untoten-Kulthits „Zombieland: Doppelt hält besser“ ums Überleben – mit viel Spaß.

Neues Serienfutter bietet die erste Staffel des britischen Sky Originals „Gangs of London“: Nachdem ein Gangsterboss ermordet wurde, kommt es zu einem brutalen Bandenkampf um dessen Nachfolge. In der neuen Crime-Serie „Perry Mason“ erzählt HBO von den Anfängen des legendären Strafverteidigers. Die neue ABC Sitcom „Single Parents“ widmet sich dem alltäglichen Wahnsinn einiger alleinerziehender Eltern. Darüber hinaus startet die siebte und letzte Staffel der Crime-Serie „Elementary“ mit neuen Fällen für Sherlock Holmes und Joan Watson. Mit neuen Folgen und Staffeln werden außerdem die Kult-Serien „Bull“ auf 13th Street und „Doctor Who“ auf Fox fortgesetzt.

Die neuen Sky Ticket Highlights im Juli:



Serien, Shows & Dokumentationen:

Elementary, S 7 (1.7.)

MasterChef USA, S 10 (6.7.)

Samurai Jack, S 5 (15.7.) – TNT Comedy

Dr. Stone, S 1 (15.7.) – TNT Comedy

That Time I Got Reincarnarted as a Slime, S 1 (15.7.) – TNT Comedy

The Rising of the Shield Hero, S 1 (15.7.) – TNT Comedy

Liberty: Mother of Exiles (17.7.)

Himmelstal (19.7.) – TNT Serie

Gangs of London, S 1 (23.7.)

Doctor Who, S 12 (23.7) – Fox

Bull S4.2 (29.7.) – 13 th Street

Street Single Parents, S1 (ab 30.7.)

Perry Mason, S 1 (31.7.)

Filme:

Vom Lokführer, der die Liebe suchte… (ab 1.7.)

Joker (ab 3.7.)

Eine ganz heiße Nummer 2.0 (4.7.)

A Brush With Love (8.7.)

Zombieland: Doppelt hält besser (10.7.)

Black and Blue (11.7.)

Pharmacy Road (11.7.)

Angel Has Fallen (17.7.)

Booksmart (18.7.)

Bad Education (22.7.)

Stuber – 5 Sterne Undercover (24.7.)

The Last Full Measure (25.7.)

Der Fall Collini (31.7.)

Weitere Neustarts:

Hängt ihn höher (6.7.)

Am Sonntag bist du tot (7.7.)

Last Night (7.7.)

Spotlight (13.7.)

The Big Short (20.7.)

Zeit für Legenden (21.7.)

99 Homes – Stadt ohne Gewissen (28.7.)