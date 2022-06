Joyn bietet ab heute neue Prank-Show kostenlos an

Anzeige

Der 25-jährige Youtuber Marvin Wildhage erhält seine eigene Show exklusiv auf der Streaming-Plattform Joyn, wo sie ab heute kostenlos verfügbar sein wird. Zusammen mit Aaron Troschke spielt er bekannten Persönlichkeiten aus der Social-Media-Sphäre seine Streiche in „Marvin Undercover“.

Anzeige

Neue Show, selbes Duo: Troschke und Wildhage legten bereits im Format „Achtung Aaron!“ diverse Social-Media-Stars rein. Jetzt läuft ihre neue Show exklusiv und graits auf Joyn. Dieses Mal tauschen sie die Rollen: Marvin rutscht auf den Moderationsstuhl und Aaron mimt den als Sidekick.

Für seine erste eigene Show hat sich Marvin Wildhage vorgenommen, tief in die Trickkiste zu greifen und für seine Streiche keine Kosten und Mühen zu scheuen. So will Marivn zum Beispielt testen, wie ehrlich Content-Kreatoren auf den Social-Media Kanälen wirklich zu ihrer Community sind. Wer wird auf Marvins Plan hereinfallen? Für wen steht Authentizität über dem Geld? Wer entdeckt den ein oder anderen gut platzierten Hinweis? Es weiß natürlich niemand, dass Marvin Wildhage hinter der Aktion steckt, getreu dem Motto: „Marvin Undercover“.

Das neue sechsteilige Joyn-Original „Marvin Undercover“ erscheint ab dem heutigen 23. Juni wöchentlich immer um 19 Uhr mit je einer neuen Folge kostenlos und exklusiv auf Joyn. Produziert wird die Show von Baam! und Fernsehmacher.

Quelle: Joyn