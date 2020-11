Sky-Highlights in UHD und HDR im November: Blockbuster, Bond, Bundesliga

Anzeige

Zur neuen Bundesliga-Saison hat Pay-TV-Anbieter Sky die Schlagzahl seiner UHD-Ausstrahlungen verdoppelt – und bietet zudem die Spiele in HDR-Qualität an. Doch der November hat noch deutlich mehr Hochauflösendes zu bieten, unter anderem die Formel 1.

So werden die großen Preise von Türkei und Bahrein jeweils in UHD übertragen. Ein HDR-Upgrade wie bei den Bundesliga-Begegnungen in UHD gibt es dabei derzeit noch nicht. Gleiches gilt für die UHD-Partien der englischen Premier League.

An der Filmfront gibt es den preisgekrönten Weltkriegs-Blockbuster „1917“ von Sam Mendes bereits seit Anfang November zu sehen, während der restliche Fokus im UHD-Programm mehr auf Agenten-Action liegt: Ganze drei Bond-Filme gibt es – parallel zum Pop-Up Channel „Sky Cinema 007“ bei Sky Q in bester Auflösung zu sehen. Darüber hinaus sind auch Filme der mittlerweile ebenfalls traditionsreichen „Bourne“-Reihe mit Matt Damon zu sehen.

Im Folgenden ein Überblick über die Film- und Sporthighlights im November, die bei Sky Q in UHD verfügbar sind.

Die Film-Highlights in UHD

01.11. „1917“

06.11. „Terminator: Dark Fate“

13.11. „Jason Bourne“

20.11. „Spectre“

20.11. „Ein Quantum Trost“

20.11. „Casino Royale“

23.11. „Die Bourne Verschwörung“

27.11. „Bad Boys For Life“

Die Sky Sport Highlights in UHD und HDR

07.11. (15.30 Uhr): Bundesliga – FSV Mainz 05 – FC Schalke 04 (UHD/HDR)

07.11. (18.30 Uhr): Bundesliga – Borussia Dortmund – FC Bayern München (UHD/HDR)

08.11. (17.30 Uhr): Premier League – Manchester City – Liverpool FC (UHD)

09.11. (20.30 Uhr): 2. Bundesliga – Holstein Kiel – Hamburger SV (UHD)

14.11. (15.00 Uhr): Formel 1 – Großer Preis der Türkei, Istanbul – Qualifying (UHD)

15.11. (15.10 Uhr): Formel 1 – Großer Preis der Türkei, Istanbul – Rennen (UHD)

21.11. (15.30 Uhr): Bundesliga – FC Bayern München – Werder Bremen (UHD/HDR)

21.11. (18.30 Uhr): Bundesliga – Eintracht Frankfurt – RB Leipzig (UHD/HDR)

23.11. (20.30 Uhr): 2. Bundesliga – VfL Osnabrück – 1. FC Nürnberg (UHD)

25.11. (21.00 Uhr): UEFA Champions League – FC Bayern – FC Salzburg (UHD/HDR)

28.11. (15.30 Uhr): Bundesliga – VFB Stuttgart – FC Bayern München (HDR)

28.11. (18.30 Uhr): Bundesliga – Borussia Mönchengladbach – FC Schalke 04 (UHD/HDR)

29.11. (16.10 Uhr): Formel 1 – Erster Großer Preis von Bahrain/ Sachir – Rennen (UHD)

30.11. (20.30 Uhr): 2. Bundesliga – VFL Bochum – Fortuna Düsseldorf (UHD)