Konferenzen & Einzelspiele: Audiothek jetzt mit allen Bundesliga-Spielen live

Mit dem Beginn der Saison 2021/22 sind Radioreportagen zu allen Spielen der 1. und 2. Bundesliga live und in voller Länge in der ARD Audiothek verfügbar. Andere Audioinhalte sollen folgen.

In der 2. Bundesliga rollt der Ball schon seit dem 23. Juli wieder,in der 1. Bundesliga ab Freitag in einer Woche © DFL

Mit dem Start der aktuellen Saison der 2. Bundesliga hat die ARD bereits die Übertragung von Radioreportagen zu allen Spielen begonnen. Hinzukommen werden auch die Spiele der 1. Fußball-Bundesliga, sobald diese ihre diesjährige Saison beginnt. Möglich wird das dadurch, dass der ARD-Senderverbund im Rahmen der Ausschreibung der Deutschen Fußball Liga (DFL) nach eigenen Angaben erstmals auch die sogenannten „Audio-Netcast-Verwertungsrechte für die digitalen Verbreitungswege Web & Mobile“ erworben hatte. Zur neuen Saison sind die Spiele nun auch in der ARD Audiothek zu hören sein.

Ob als Einzelspiel oder in der Konferenz – die neuen Bundesliga-Inhalte sind neben der ARD Audiothek auch in der „Sportschau“-App, auf Sportschau.de und über die Websites und Apps der jeweiligen Landesrundfunkanstalten zu hören. Die Live-Reportagen zu den Begegnungen der 2. Bundesliga sind bereits seit dem Start der Liga am 23. Juli in der ARD Audiothek verfügbar, die der 1. Bundesliga folgen ab dem 13. August. Nach Angaben der ARD ist es geplant, über die gleichen Kanäle auch andere Sport- und Kulturveranstaltungen zu übertragen. Die ARD Audiothek stellt dabei die gemeinsame Streaming- und Podcast-Plattform der Landesrundfunkanstalten dar.

