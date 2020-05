„Laura und der Wendler“: Hochzeits-Show startet heute bei TVNow

Morgen startet bei TVNow die Dokusoap „Laura und der Wendler – Jetzt wird geheiratet“. Bis zur eigentlichen Hochzeit dauert es allerdings noch eine Weile.

In den ersten Folgen der neuen TV-Show dreht sich zunächst alles um die umfangreichen Vorbereitungen der geplanten Traumhochzeit von Schlagerstar Michael Wendler und seiner Verlobten Laura Müller. Jede Woche sollen die Zuschauerinnen und Zuschauer Einblicke in das Privatleben der beiden bekommen.

Im Auftakt der Hochzeitsshow geht es um den Heiratsantrag, den der Wendler für seine Laura vorbereitet hat, während diese noch mit der Teilnahme an der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ beschäftigt war. Die Hochzeit der beiden steht allerdings immer noch auf wackeligen Beinen. Nach wie vor besteht nämlich ein Einreisestopp für die USA, wo das Paar heiraten will. Außerdem wartet Michael Wendler auf einen schmerzhaften operativen Eingriff: Er will sich aus medizinischen und kosmetischen Gründen die Nase richten lassen.

Am heutigen 26. Mai, startet die Soap bei TVNow. Immer dienstags erscheinen dann jeweils zwei Folgen der 15-teiligen Serie. Zu einem späteren Zeitpunkt soll die Sendung in neuer Fassung auch bei Vox zu sehen sein.