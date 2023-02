Letzte Staffel „Stargirl“ startet heute auf Sky

Anzeige

Die dritte Staffel von „Stargirl“ wird auch die letzte bleiben, denn der US-Sender The CW hat die DC-Serie abgesetzt. Staffel 3 startet heute auf Sky.

Auch ein unscheinbares Highschool-Mädchen kann im DC-Comics-Universum zur Superheldin aufsteigen. Teenagerin Courtney entdeckt ihre übermenschlichen Fähigkeiten nur zufällig, wird zur Nachfolgerin des legendären Starman – und damit zum Vorbild einer neuen Generation junger Superheldinnen und Superhelden.

In der dritten und finalen Staffel der Sci-Fi-Actionserie schließt sich der Kreis nun: Starman kehrt von den Toten zurück, um seiner jungen Nachfolgerin unter die Arme zu greifen. Die Rolle des Superhelden-Veterans spielt Joel McHale, Star der Kult-Comedyserie „Community“.

„Stargirl“ Staffel 3 startet heute ab 20.15 Uhr auf Sky Showcase und Sky One

©2022 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved. – Die dritte Staffel „Stargirl“ wird auch die letzte sein

So ist Starman (Joel McHale) in Staffel 3 überraschend zu neuem Leben erwacht. Der vor Jahren verstorbene Superheld will Stargirl (Brec Bassinger) unter seine Fittiche nehmen und ihr seine Superhelden-Tricks zeigen. Stargirls ehemalige Feinde haben sich mittlerweile allesamt gesetzestreu in die Bevölkerung von Blue Valley integriert. Der Frieden scheint gesichert. Bis ein altbekannter Bösewicht in der Stadt auftaucht: Steven Sharpe alias Gambler (Eric Goins) will offenbar mit Stargirl und ihrem Team Frieden schließen. Doch können sie dem Schurken trauen?

Die ersten beiden Folgen von Staffel 3 werden heute ab 20.15 Uhr auf Sky Showcase und Sky One ausgestrahlt.

„Stargirl“ Staffel 3 – alle Sendetermine bei Sky im Überblick:

„Stargirl“ Staffel 3 bei Sky Showcase:

12. Februar (Sonntag): Folge 1 um 20.15 Uhr

12. Februar (Sonntag): Folge 2 um 21 Uhr

13. Februar (Montag): Folge 1 um 22 Uhr

13. Februar (Montag): Folge 2 um 22.50 Uhr

19. Februar (Sonntag): Folge 3 um 20.15 Uhr

19. Februar (Sonntag): Folge 4 um 21 Uhr

20. Februar (Montag): Folge 3 um 22 Uhr

20. Februar (Montag): Folge 4 um 22.45 Uhr

26. Februar (Sonntag): Folge 5 um 20.15 Uhr

26. Februar (Sonntag): Folge 6 um 21 Uhr

27. Februar (Montag): Folge 5 um 22.10 Uhr

27. Februar (Montag): Folge 6 um 22.55 Uhr

5. März (Sonntag): Folge 7 um 20.15 Uhr

5. März (Sonntag): Folge 8 um 21 Uhr

6. März (Montag): Folge 7 um 22.30 Uhr

6. März (Montag): Folge 8 um 23.15 Uhr

12. März (Sonntag): Folge 9 um 20.15 Uhr

12. März (Sonntag): Folge 10 um 21 Uhr

13. März (Montag): Folge 9 um 23.20 Uhr

14. März (Dienstag): Folge 10 um 0.05 Uhr

19. März (Sonntag): Folge 11 um 20.15 Uhr

19. März (Sonntag): Folge 12 um 21 Uhr

20. März (Monntag): Folge 11 um 23 Uhr

20. März (Montag): Folge 12 um 23.45 Uhr

21. März (Dienstag): Folge 13 um 0.30 Uhr

„Stargirl“ Staffel 3 bei Sky One:

12. Februar (Sonntag): Folge 1 um 20.15 Uhr

12. Februar (Sonntag): Folge 2 um 21 Uhr

12. Februar (Sonntag): Folge 1 um 23.15 Uhr

13. Februar (Montag): Folge 2 um 0 Uhr

14. Februar (Dienstag): Folge 1 um 21.45 Uhr

14. Februar (Dienstag): Folge 2 um 22.30 Uhr

19. Februar (Sonntag): Folge 3 um 20.15 Uhr

19. Februar (Sonntag): Folge 4 um 21 Uhr

19. Februar (Sonntag): Folge 3 um 23.10 Uhr

21. Februar (Dienstag): Folge 3 um 21.45 Uhr

21. Februar (Dienstag): Folge 4 um 22.30 Uhr

26. Februar (Sonntag): Folge 5 um 20.15 Uhr

26. Februar (Sonntag): Folge 6 um 21 Uhr

27. Februar (Montag): Folge 5 um 0 Uhr

27. Februar (Montag): Folge 6 um 0.45 Uhr

28. Februar (Dienstag): Folge 5 um 21.45 Uhr

28. Februar (Dienstag): Folge 6 um 22.30 Uhr

5. März (Sonntag): Folge 7 um 20.15 Uhr

5. März (Sonntag): Folge 8 um 21 Uhr

6. März (Montag): Folge 7 um 0 Uhr

6. März (Montag): Folge 8 um 0.45 Uhr

7. März (Dienstag): Folge 7 um 22.30 Uhr

7. März (Dienstag): Folge 8 um 23.15 Uhr

12. März (Sonntag): Folge 9 um 20.15 Uhr

12. März (Sonntag): Folge 10 um 21 Uhr

13. März (Montag): Folge 9 um 0 Uhr

13. März (Montag): Folge 10 um 0.45 Uhr

14. März (Dienstag): Folge 9 um 21 Uhr

14. März (Dienstag): Folge 10 um 21.45 Uhr

19. März (Sonntag): Folge 11 um 20.15 Uhr

19. März (Sonntag): Folge 12 um 21 Uhr

19. März (Sonntag): Folge 13 um 21.45 Uhr

20. März (Montag): Folge 12 um 0 Uhr

20. März (Montag): Folge 13 um 0.45 Uhr

21. März (Dienstag): Folge 11 um 21 Uhr

21. März (Dienstag): Folge 12 um 21.45 Uhr

21. März (Dienstag): Folge 13 um 22.30 Uhr

Quelle: Sky Deutschland

Bildquelle: Stargirl Cover: Sky

stargirl: Sky Deutschland / © 2020 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.