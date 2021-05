MagentaTV Mai-Highlights: „Godfather of Harlem“ Staffel 2 und mehr

Anzeige

„Rocco Schiavone“, „Godfather of Harlem“ und „The Rookie“. Im Mai kommen einige neue Staffeln in die MagentaTV-Megathek.

Kunden von MagentaTV dürfen sich im Mai auf einige neue Highlights aber vor allem auch auf die Fortsetzungen mehrerer Serien freuen. Den Anfang macht am 7. Mai die vierte Staffel von „Rocco Schiavone“.

Am 20. Mai folgt dann der erste Teil der zweiten Staffel von „Godfather of Harlem“. In der Serie geht es um die Geschichte des New Yorker Gangsterbosses „Bumpy“ Johnson. Die Geschichte basiert auf wahren Begebenheiten und stammt aus der Feder von Chris Brancato, Co-Autor der Kult-Serie „Narcos“.

Nur einen Tag später folgen dann 14 neue Folgen von „The Rookie“, einer Crime-Serie rund um den ältesten Rekruten des LAPD.

Gangster-Drama mit Star-Besetzung

„Bumpy“ Johnson kehrt zurück: Oscar-Preisträger Forest Whitaker schlüpft wieder in die Rolle des berühmt-berüchtigten Gangsterbosses von Harlem. In der ersten Staffel von „Godfather of Harlem“, die in den 1960er Jahren spielt, musste sich „Bumpy“ nach einem langen Gefängnisaufenthalt wieder im Viertel behaupten. Denn die italienische Mafia hatte die Vorherrschaft in Harlem übernommen und ein Heroingeschäft aufgebaut.

„Godfather of Harlem“

Und auch in Staffel zwei geht der Machtkampf weiter. Immer noch an „Bumpys“ Seite ist der Bürgerrechtsaktivist Malcolm X. In der neuen Staffel geht es nun auch um seine Frage nach Frieden oder Gewalt.

Die zweite Staffel „Godfather of Harlem“ erscheint in zwei Teilen. MagentaTV-Kunden können zum Serienstart am 20. Mai die ersten zwei Episoden in der Megathek flexibel abrufen – ohne Zusatzkosten. Danach werden die weiteren vier Folgen des ersten Teils der zweiten Staffel wöchentlich veröffentlicht. Der zweite Teil soll dann im vierten Quartal folgen.

Harter Polizeialltag in L.A.

Viele kennen ihn bereits aus „Castle“. Nathan Fillion schlüpft auch für die dritte Staffel von „The Rookie“ wieder in die Figur des ältesten Rekruten des LAPD, John Nolan. Doch jetzt steht er kurz vor seinem Abschluss. Bald soll er in Los Angeles als ausgebildeter Polizist auf Streife gehen und damit seinen Kindheitstraum erfüllen.

Zudem sollen er und seine Kollegin Nyla Harper (Mekia Kox) in ihrem neuen Bezirk das Ansehen der Polizei verbessern, denn ihre Dienststelle hat ein Rassismusproblem. Die neue Staffel greift aktuelle Themen wie die „Black Lives Matter“-Bewegung, Polizeigewalt und Rassismus auf und beschönigt dabei nichts.

Ab dem 21. Mai stehen wöchentlich neue Folgen der dritten Staffel von „The Rookie“ ohne Zusatzkosten in der Megathek zur Verfügung. Und das direkt nach der Ausstrahlung beim Sender FOX.

„Rocco Schiavone“, der eigenwillige Ermittler

Auch in Staffel 4 der Serie „Rocco Schiavone“ wird der gleichnamige Vizepolizeidirektor (Marco Giallini) wieder die Grenzen der Legalität austesten. Dessen Methoden führten eingangs zu seiner Strafversetzung an den Rand der Zivilisation: die italienischen Alpen. Schließlich muss Schiavone wegen einer lebensnotwendigen Operation ins Krankenhaus, wo gleich der nächste Fall auf ihn wartet.

Basis für die italienische Krimiserie sind die düsteren Romane des Bestsellerautors Antonio Manzini („Der Gefrierpunkt des Blutes“). Und in Italien ist die Serie um den eigenwilligen Ermittler bereits ein Hit.

Kunden von MagentaTV finden ab 7. Mai wöchentlich eine neue Folge in der Megathek des TV-Angebots der Telekom – direkt nach der Ausstrahlung beim Sender FOX.

