MagentaTV-Start ins neue Jahr mit Moretti und italienischer Action und Kino-Highlight

Tobias Moretti ist zum Jahresstart 2023 „Der Gejagte“ bei MagentaTV. Dazu gesellt sich ein französisches Kino-Highlight. Schon im November und Dezember setzt das TV-Angebot der Telekom zu einer Offensive für Cineasten an (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

Im Advent steht erst einmal ein Weihnachtsspecial von „Herr Raue reist!“ auf dem MagentaTV-Programm. In „Fröhliche Weihnachten mit Tim Raue“ feiert der Sternekoch am 8. Dezember mit prominenten ein kulinarisches Fest. Zum fiktionalen Angebot vor den Feiertagen gehört zudem die herzerwärmende französische Komödie „Glück auf einer Skala von 1 bis 10“ – exklusiv und gleich nach der Kinoauswertung nur bei MagentaTV.

Zum Jahresauftakt zeigt MagentaTV dann eine neue Doppelfolge von „Herr Raue reist! So schmeckt die Welt“: Rio de Janeiro (5. Januar). Hinzu kommen zwei Deutschlandpremieren: „Der Gejagte“, ein Film mit Tobias Moretti und seiner Tochter Antonia Moretti, sowie die zweite Staffel des Historiendramas „Romulus“.

„Der Gejagte“: Tobias Moretti im Visier der Camorra

„Der Gejagte“ ist die Fortsetzung des erfolgreichen Thrillers „Im Netz der Camorra“ (2021; Foto), der hierzulande als Zweiteiler im ZDF lief. Die Fortsetzung wurde ausgezeichnet mit dem Romy 2022 in den Kategorien „Entdeckung weiblich“ (Antonia Moretti) und „Beste Kamera TV“ (Thomas W. Kiennast).

Der Film feiert am 15. Januar seine Deutschlandpremiere bei MagentaTV – jederzeit flexibel abrufbar in der Megathek.

Historiendrama „Romulus“ geht in die zweite Staffel

Die italienische Action-Serie „Romulus“ vereint authentisch und spannend historische und mythologische Erzählungen über die Gründung Roms. Dabei sprechen die Akteure in der Originalton-Version Latein (mit deutschen Untertiteln). In der zweiten Staffel haben die Könige Yemos (Andrea Arcangeli) und Wiros (Francesco di Napoli) sowie Ilia (Marianna Fontana), die Gruppe der Ruminalen und die ihnen zugewandten Bürger von Alba einen Ort gefunden, an dem sie sich niederlassen können. Sie nennen ihn „Ruma“.

Die acht Folgen umfassende zweite Staffel von „Romulus“ startet am 1. Januar exklusiv in der Megathek, die bei MagentaTV immer enthalten ist.

Berührendes Wohlfühlkino bei MagentaTV: „Glück auf einer Skala von 1 bis 10“

In „Glück auf einer Skala von 1 bis 10“ hat ein Unfall überraschende Folgen. Die Komödie erzählt mit viel Humor von einer außergewöhnlichen Freundschaft, die mit Vorurteilen gründlich aufräumt.

Ab 15. Dezember ist der französische Film in der Megathek verfügbar – exklusiv und gleich nach der Kinoauswertung nur bei MagentaTV.

Quelle: DTAG

