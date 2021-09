Telekom zeigt Mega-Konzert mit Metallica & Elton John live & kostenlos

Anzeige

24-Stunden-Livestream: Das weltweite Event gegen Armut, Hunger und die Klimakrise, Global Citizen Live, zeigt die Telekom hierzulande kostenlos. Superstars wie Elton John, Billie Eilish, Metallica, Andrea Bocelli, BTS, Ed Sheeran, Coldplay, Jennifer Lopez und viele mehr sind dabei.

Superstars rufen bei Global Citizen Live dazu auf, sich für eine gerechte und nachhaltige Welt einzusetzen. Die Telekom zeigt die 24-stündige Veranstaltung mit Livekonzerten und Beiträgen von sieben Kontinenten ab dem 25. September um 19 Uhr im kostenlosen Livestream bei MagentaMusik 360 oder auf MagentaTV (Kanal 131). Zudem wird im Nachgang beim Sender #dabeiTV (Kanal 18 bei Standardbelegung) eine zweistündige Zusammenfassung zu sehen sein. Der 24-stündige Stream steht auf Abruf bis 2. Oktober, 18 Uhr, zur Verfügung, die Zusammenfassung bis zum 4. Oktober.

Green Day, die Black Eyed Peas, Ricky Martin und Stevie Wonder werden beim Konzert für eine gerechte Welt am 25. und 26. September in Paris, Rio de Janeiro, Sydney, Los Angeles, London, New York City, Mumbai, Lagos und Seoul ebenfalls auf der Bühne stehen. Dabei werden Entscheidungsträgerinnen aus Politik und Wirtschaft dazu aufgefordert, Zusagen zum Schutz der Umwelt und für die Beendigung von extremer Armut und der Hungerkrise zu machen.

