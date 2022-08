Mit „Dallas“ und mehr: Die RTL+ Highlights im September

Anzeige

Im September zeigt die Streaming-Plattform RTL+ unter anderem das neue Kapitel von „Sex and the City“.

Direkt am 1. September erscheint mit „Herr Raue reist“ ein neues MagentaTV Original bei RTL+. In jeder Folge soll sich Sternekoch Tim Raue auf die Reise begeben, um den echten und originalen Geschmack internationaler Küchen zu entdecken. Ab dem 7.11. wird die Sendung auch bei RTL Living zu sehen sein.

Das neue Kapitel von „Sex and the City“ wird derweil am 10.9. bei RTL+ aufgeschlagen. Unter dem Titel „And Just Like That“ kehren die Stars der Kultserie 20 Jahre nach dem Serienfinale auf die Bildschirme zurück. Am 13. September feiert die Show zudem ihre Free-TV-Premiere bei Vox.

Kultig wird es auch mit „Dallas„. Nachdem RTL+ bereits die ersten sechs Staffeln zum Streamen veröffentlicht hat, zeigt die Plattform ab dem 15. September auch die Staffeln 7 bis 9. Am selben Tag feiert die Emmy-prämierte Serie „Hacks“ bei RTL+ ihre Deutschlandpremiere. Die zehnteilige Serie dreht sich um Deborah Vance (Jean Smart), eine erfolgreiche Stand-up-Comedian, die mit einer jungen Autorin ein gemeinsames Programm auf die Bühne bringen soll.

Darüber hinaus gibt RTL+ einen Ausblick auf den Winter. In der neuen Dating-Show „Make Love, Fake Love“ wird Yeliz Koc als Single-Lady nach einem Traummann auf Mallorca suchen. Der Haken: Nicht alle der männlichen Bewerber sind überhaupt Singles.

