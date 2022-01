Mit „Star Trek: Discovery“ und neuen Sendern: Pluto TV im Februar

Anzeige

Pluto TV zeigt ab Februar die zweite Hälfte der vierten Staffel „Star Trek: Discovery“ und startet fünf neue Sender.

Die übrigen Folgen der vierten Staffel von „Star Trek: Discovery“ laufen ab dem 11. Februar auf Pluto TV, wie der Streaming-Anbieter am Dienstag mitteilte. Wie auch bei den ersten Folgen zeigt Pluto TV Star Trek die Episoden 8 bis 13 in der deutschen Fassung und Pluto TV Sci-Fi die englische Originalfassung. Jeden Freitag soll um 21 Uhr eine neue Folge ausgestrahlt werden, die an den folgenden zwei Tagen jeweils zur gleichen Zeit wiederholt wird.

Darüber hinaus kündigt Pluto TV den Start von fünf neuen Sender an. Konkret sind das Nick Space, MTV Love Music, Pluto TV Weddings (ab 7. Februar), Goldstar TV (ab 21. Februar) sowie Waidwerk Free.

Die Pluto TV Day Specials im Februar

2. Februar : Hommage an Max Schmeling mit einer Filmbiografie des Boxweltmeisters ab 20 Uhr auf Moviedome

: Hommage an Max Schmeling mit einer Filmbiografie des Boxweltmeisters ab 20 Uhr auf Moviedome 11. Februar : Undercover Cop Night mit einem „Deep Undercover“-Marathon ab 20.15 Uhr auf Pluto TV True Crime

: Undercover Cop Night mit einem „Deep Undercover“-Marathon ab 20.15 Uhr auf Pluto TV True Crime 14. Februar : Valentinstag mit romantischen Programm auf Pluto TV Romance, Weddings, MTV Dating und einem Filmprogramm auf Moviedome ab 18.30 Uhr

: Valentinstag mit romantischen Programm auf Pluto TV Romance, Weddings, MTV Dating und einem Filmprogramm auf Moviedome ab 18.30 Uhr 15. Februar : Single Awareness Day mit „Ex on the Beach“ auf MTV Dating und „The Exes“ auf Pluto TV Sitcoms

: Single Awareness Day mit „Ex on the Beach“ auf MTV Dating und „The Exes“ auf Pluto TV Sitcoms 18. Februar : Pluto Tag mit Weltall-Dokus auf Pluto TV Space

: Pluto Tag mit Weltall-Dokus auf Pluto TV Space 22. Februar : Mockbuster Night mit Trashfilmen auf dem Asylum Channel ab 20.15 Uhr

: Mockbuster Night mit Trashfilmen auf dem Asylum Channel ab 20.15 Uhr 25. Februar: Let’s Dance! mit drei Tanzfilmen ab 18 Uhr auf Pluto TV Romance

Weekly Specials im Februar

Jeden Donnerstag: Black History Monat bei Pluto TV Biografie

Gezeigt werden folgende Filme und Specials ab 20:15 Uhr:

03.02.: Muhammed Ali – Fighting Spirit

10.02.: The Lost Tapes: Malcolm X

17.02.: Face to Face: Martin Luther King und Malcolm X

24.02.: Ali

Jeden Freitag: Freitag der 13.-Marathon bei Pluto TV Kultfilme

Gezeigt werden folgende Teile der Filmreihe ab 22:00 Uhr:

04.02.: Freitag der 13. Teil II und III

11.02.: Freitag der 13. Teil IV und V

18.02.: Freitag der 13. Teil VI und VII

25.02.: Freitag der 13. Teil VIII

Jeden Samstag: College-Comedy-Nacht bei Pluto TV Comedy

Gezeigt werden folgende Filme und Specials ab 22:00 Uhr:

05.02.: Dead Man on Campus

12.02.: Senseless

19.02.: Staten Island Summer

26.02.: Eurotrip

Jeden Sonntag: Back to the 00s! bei Pluto TV Movies

Gezeigt werden folgende Filme und Specials ab 20:15 Uhr:

06.02.: Das Weiße Haus sieht schwarz

13.02.: School of Rock

20.02.: Zoolander

27.02.: Spy Kids

Quelle: Pluto TV