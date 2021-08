„Monster Hunter“: Actionstreifen ab sofort in UHD zum Streamen verfügbar

Anzeige

Gerade erst im Kino, schon jetzt in den heimischen vier Wänden: Sky zeigt den Actionstreifen „Monster Hunter“ mit Milla Jovovich ab sofort auch in UHD-Qualität.

Erst kürzlich hat Sky mit „Godzilla vs. Kong“ und „Judas and the Black Messiah“ zwei aktuelle Warner-Blockbuster ins Programm genommen (hier geht es zur Übersicht). Jetzt legt man direkt nach mit der Fantasy-Action „Monster Hunter“ von Constantin Film, die aktuell parallel noch in den Kinos zu sehen ist. Bereits lange vor Kinostart sorgte das Monster-Spektakel nach einem Skandal in China für Aufsehen (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

Ab dem heutigen 5. August kann man die Videospielverfilmung von Paul W.S. Anderson nun bei Sky schauen. Im Sky Cinema Abo ist der Film ohne zusätzliche Kosten verfügbar, so der Pay-TV-Anbieter. Außerdem kann man ihn mit Sky Q in UHD Qualität abrufen und mit Sky Ticket streamen.

In „Monster Hunter“ verschlägt es Captain Artemis (Milla Jovovich) und ihre Einheit in eine Welt voller schrecklicher Monster, die gegen ihre Feuerkraft immun sind. Im Kampf ums Überleben trifft die Einheit nun auf den mysteriösen Hunter (Tony Jaa), der ihnen zeigt, wie man den Kreaturen immer einen Schritt voraus sein kann.

Den Trailer kann man sich zur Einstimmung hier ansehen:

