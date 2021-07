Sky Cinema zeigt Warner-Filme: „Godzilla vs. Kong“ macht den Anfang

Anzeige

Neue Filme von Warner Bros. kommen demnächst zu Sky Cinema. Bereits nächste Woche startet beispielsweise „Godzilla vs. Kong“.

Dank einer neuen Vereinbarung mit Partner Warner Bros., zeigt Sky in den nächsten Wochen drei aktuelle Filme bei Sky Cinema. Und den Anfang macht der Sci-Fi-Action-Streifen „Godzilla vs. Kong“. Bereits nächste Woche, am 29. Juli startet der Film, in dem Millie Bobby Brown den zwei Supermonstern auf die Spur kommen will. Im Trailer gibt es einen ersten Einblick:

Im Sky Cinema Abo kann man sich den Film dann ohne zusätzliche Kosten ansehen. Zudem ist er mit Sky Q auch in UHD und mit Dolby Atmos Sound auf Deutsch und Englisch abrufbar. Zusätzlich kann man „Godzilla vs. Kong“ mit Sky X Fiction & Live TV streamen.

Weitere Warner Highlights bei Sky Cinema

Filmfans aufgepasst: Denn es folgen noch mehr Warner Filme bei Sky Cinema. Am 30. Juli startet nämlich der zweifach oscarprämierte „Judas and the Black Messiah“ bei Sky. In dem Drama geht es um die Ermordung eines Black-Panther-Anführers. Und ab 12. August dürfen im Thriller „The Little Things“ gleich drei Oscarpreisträger bei Sky gegeneinander antreten. Denzel Washington und Rami Malek stoßen dabei als Cops auf der Jagd nach einem Serienkiller auf Jared Leto als Einzelgänger.

Ausstrahlungstermine:

29.7. „Godzilla vs. Kong“

30.7. „Judas and the Black Messiah“

12.8. „The Little Things“

Alle Filme laufen jeweils um 20.15 Uhr auf Sky Cinema Premieren und sind auf Abruf mit Sky Q und Sky X verfügbar.