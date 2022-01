Nächster Warner-Kinofilm ab heute bei Sky

Anzeige

Bei Sky ist ab heute der kombinierte Animations- und Live-Action-Film „Space Jam 2: A New Legacy“ verfügbar.

„Space Jam 2: A New Legacy“ mit LeBron James in der Hauptrolle ist die Fortsetzung von „Space Jam“ aus dem Jahr 1996. In den Kinos war der Film im Sommer 2021 zu sehen. Jetzt kann man ihn mit Sky auch zu Hause sehen.

Ab dem 7. Januar läuft „Space Jam 2“ im Sky Cinema Paket auf dem Sender Sky Cinema Premieren HD (heute um 20.15 Uhr). Zudem kann man den Film auch per Sky On Demand in UHD und mit Dolby Atmos-Ton sowie über Sky Go streamen. Darüber hinaus ist „Space Jam 2“ auch im Sky Entertainment & Cinema Ticket verfügbar.

Den Inhalt von „Space Jam 2“ beschreibt der Pay-TV-Anbieter auf seiner Website folgendermaßen:

Im Film nimmt eine bösartige Künstliche Intelligenz LeBron James und seinen kleinen Sohn Dom in der digitalen Welt gefangen. Um zurück nach Hause zu kommen, muss LeBron aus Bugs Bunny, Lola Bunny und der gesamten Bande notorisch undisziplinierter Looney Tunes ein Basketball-Team formen, das es mit den digitalen Champions der Künstlichen Intelligenz aufnehmen kann.

Auf dem Spielfeld bekommen es die Helden dabei mit einer nie zuvor gesehenen und scheinbar übermächtigen Truppe von professionellen Basketball-Stars zu tun.

Wer nicht auf Sky zurückgreifen will, kann den Animationsstreifen etwa seit November 2021 auch auf Blu-ray oder als Video-on-Demand schauen.

Quelle: Sky

