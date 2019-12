NDR Mediathek jetzt in der ARD Mediathek integriert

Die Mediathek des NDR ist umgezogen. Ab sofort findet man sie in der ARD Mediathek – über einen eigenen Kanal.

Mehrere Sender, wie SWR, WDR, RBB gliedern sich in die Mediathek der ARD ein. Jetzt auch der NDR, meldet die Deutsche Presse-Agentur. Über den NDR Channel finden Nutzerinnen und Nutzer alle Beiträge und Sendungen des NDR Fernsehens, gelangen aber auch auf kurzem Weg zu allen weiteren Angeboten der ARD.

NDR Intendant Lutz Marmor: „In der ARD Mediathek sind Sendungen und Beiträge aus der ganzen ARD an einem Ort gebündelt. Nutzerinnen und Nutzer können also von nun an alle Angebote des NDR sowie der gesamten ARD in einer Mediathek anschauen. Damit unterstützen auch wir als NDR das Gemeinschaftsprojekt der ARD.“