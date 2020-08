Netflix: Alle September-Neuheiten im Überblick

Anzeige

DIGITAL FERNSEHEN bietet einen Überblick mit allen Neuheiten des kommenden Monats – unter anderem mit dabei: Eine RAF-Doku, „Der junge Wallander“ und Anke Engelkes neue Serie.

In „Das letzte Wort“ dreht sich alles um den Tod: Als ihr Mann nach 25 Jahren Ehe plötzlich stirbt, bricht für Karla Fazius (Anke Engelke) eine Welt zusammen. Unerwartet und zum Erstaunen ihrer Familie findet sie jedoch neue Energie in einer neuen Berufung: Sie wird Trauerrednerin. Die zunächst sechs Folgen des Netflix Originals starten am 17. September.

Schon relativ bald ermittelt hingegen „Der junge Wallander“. Diese Serie begleitet die Anfänge der beliebten Figur. Die Krimis um die jungen Jahre von Henning Mankells Romanfigur (gespielt von Adam Pålsson) starten bereits am 3. September.

Darüber hinaus gibt es ab 4. September noch eine interessante Sci-Fi-Serie: In „Away“ muss Emma Green als Kommandantin einer internationalen Crew bei einer riskanten Mission zum Mars ihren Ehemann und ihre jugendliche Tochter zurücklassen.

Aus deutscher Sicht hervorzuheben sind außerdem noch zwei Neuheiten: „In Rohwedder – Einigkeit und Mord und Freiheit“ geht es um die Ermordung des Treuhand-Chefs Detlev Rohwedder1991 in Düsseldorf. Die Rote Armee Fraktion (RAF) bekannte sich zur Tat, doch der wahre Täter ist bis heute unbekannt. Zum Monatsende wird darüber hinaus noch das Kultfilm-Sequel „Lommbock“ ins Netflix-Angebot aufgenommen.