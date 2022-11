Netflix feiert weltweit Livestream-Premiere mit Chris Rock

Anzeige

Chris Rock wird der erste Künstler sein, der mit einem Comedy-Special live bei Netflix performt, teilte die Streaming-Plattform mit.

Anzeige

Das Comedy Special mit Hollywood-Star und Komiker Chris Rock („Saw: Spiral„) soll Anfang 2023 live und weltweit gestreamt werden, ist einer Ankündigung von Netflix zu entnehmen. Genauere Informationen will man zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben. Bei dem geplanten Programm handelt es sich um das zweite Stand-up-Special von Rock bei Netflix. Das erste unter dem Titel „Tamborine“ erschien im Februar 2018.

„Chris Rock ist eine der ikonischsten und wichtigsten Comedy-Stimmen unserer Generation“, so Robbie Praw, Netflix Vice President of Stand-up and Comedy. „Wir freuen uns, dass die ganze Welt die Gelegenheit bekommt, ein Chris Rock Comedy Event live zu erleben und Teil der Netflix-Geschichte zu werden“, so Praw weiter.

Mit dem Streaming-Event will Netflix laut eigenen Angaben auch an Live-Events wie „Netflix is a Joke: The Festival“ anknüpfen, das im Frühjahr 2022 stattfand. Damals hatten laut Angaben des Streamingdienstes 330 Comedians teilgenommen und waren an verschiedenen Orten in Los Angeles aufgetreten.

Quelle: Netflix