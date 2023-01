Netflix gibt einen Ausblick: Diese Film-Highlights starten 2023

Anzeige

In einem aktuellen Trailer will Netflix seine Abonnenten auf einige prominent besetzte Film-Highlights einstimmen, die 2023 erscheinen werden.

In dem rund zweieinhalb Minuten langen Trailer (oben zu sehen) kann man unter anderem Marvel-Star Chris Hemsworth in Aktion erleben. Für „Extraction 2“ schlüpft Hemsworth wieder in die Rolle eines eiskalten Söldners, der mit diversen Waffen gegen seine Feinde zu Felde zieht. Darüber hinaus versammelt Netflix in 2023 noch diverse weitere prominente Gesichter in seinem Streaming-Portfolio, wie die Auswahl des Trailers verrät.

Netflix in 2023: Neues mit Adam Sandler, Jennifer Aniston und Jennifer Lopez

Jennifer Lopez wird in „The Mother“ zur knallharten Auftragskillerin, wie die Plattform ankündigt. Adam Sandler und Jennifer Aniston kehren derweil als Detektive in der Fortsetzung „Murder Mystery 2“ zurück. Auch der kontrovers diskutierte Regisseur Zack Snyder („Zack Snyder’s Justice League„) hat einen neuen Film in petto: Mit „Rebel Moon“ zeigt Netflix seinen neuesten Sci-Fi-Actionstreifen.

Für das familientaugliche Programm kündigt Netflix zusätzlich den Animationsfilm „Leo“ an. Zu den Synchronsprechern gehört unter anderem Adam Sandler („Der schwarze Diamant“).

Netflix hat in dieser Woche einen Umsatzzuwachs für das letzte Quartal verkündet, nachdem 2022 ein insgesamt schwächelndes Jahr für die Plattform war. Firmengründer Reed Hastings wird derweil die Führung des Streaming-Giganten abgeben, wie DIGITAL FERNSEHEN berichtete.

