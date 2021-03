Netflix im April: Film-Hits und Neues von David Attenborough

Anzeige

Der April wird actionreich auf Netflix: Neben der Komödie „Thunder Force“ startet auch die Fantasy-Serie „Shadow and Bone: Legender der Grisha“.

Man kennt sie aus Komödien wie „Brautalarm“ und „Spy – Susan Cooper undercover“. Melissa McCarthy ist schon bald auch in einer neuen Actionkomödie auf Netflix zu sehen. Und zwar ab dem 9. April in „Thunder Force“.

Darin werden Melissa McCarthy und Octavia Spencer zusammen zu (Fast-)Heldinnen. Als eine der beiden eine Behandlung entwickelt, die Superkräfte verleiht, schließen sich die zwei ehemals besten Freundinnen in der sogenannten „Thunder Force“ zusammen. So wollen sie ihre Heimatstadt vor bösen Superschurken beschützen.

Film-Highlights

Neben „Thunder Force“ warten auch noch andere Film-Highlights auf die Netflix-User im April. Ein Highlights dürfte auch „Love and Monsters“ sein:

„Love and Monsters“

Der Abenteuerfilm „Love and Monsters“ startet am 14. April auf Netflix. Dabei geht es um den liebenswerten aber eher ungeschickten Joel. Dieser verlässt sieben Jahre nach einer Monster-Apokalypse auf der Suche nach seiner Ex-Freundin seinen gemütlichen unterirdischen Bunker.

„Concrete Cowboy“

In dem Drama „Concrete Cowboy“ soll ein rebellischer Teenager den Sommer erstmals bei seinem Vater in Philadelphia verbringen. Dort lernt er eine sympathische Gemeinschaft schwarzer Cowboys kennen. Der Film ist ab dem 2. April bei Netflix.

„Straight outta Compton“

In den 1980er Jahren revolutioniert die Rap-Gruppe N.W.A. aus Compton die Hip-Hop-Kultur in der ganzen Welt. Und das nicht nur mit ihrer rohen, provokanten Authentizität sonder natürlich vor allem mit ihrere Musik. „Straight outta Compton“ startet am 1. April.

Netflix Originals

„Shadow and Bone – Legenden der Grisha“ basiert auf den erfolgreichen GrishaVerse-Romanen von Leigh Bardugo. Dabei geht es um Alina Starkov, eine verwaiste, niedrigrangige Soldatin, die in einer vom Krieg gezeichneten Welt magische Kräfte freisetzt. Diese könnten die Freiheit ihres Landes bedeuten. Aber angesichts der unsagbaren Bedrohung durch die Schattenflur muss Alina alles zurücklassen und sich einer Eliteeinheit magischer Soldaten, genannt Grisha, anschließen.

Jedoch machen ihr ihre Fähigkeiten zu schaffen und in einer Welt, in der Verbündete zugleich Feinde sein können, ist nichts, wie es scheint. Denn überall lauern Gefahren und Magie allein ist nicht genug, um zu überleben. „Shadow and Bone – Legenden der Grisha“ startet am 23. April auf Netflix.

„Die Schlange“

In dieser Thriller-Serie nach wahren Begebenheiten macht der erbarmungslose Mörder Charles Sobhraj in den 1970er-Jahren Jagd auf Touristen. Und das auch noch ausgerechnet auf dem „Hippie-Pfad“ Südasiens. „Die Schlange“ ist ab dem 2. April bei Netflix zu sehen.

Netflix Original Dokus

„Das Leben in Farbe mit David Attenborough„

„Das Leben in Farbe mit David Attenborough“

Tiere setzen zum Überleben und Gedeihen auf Farben. Das zeigt nun eine neue Dokureihe mit innovativer Technologie. Denn hier soll die Natur aus einer völlig neuen Perspektive erkundet werden. Die Doku „Das Leben in Farbe mit David Attenborough“ startet am 22. April auf Netflix.

„Der größte Kunstraub der Geschichte“

1990 dringen zwei als Polizisten verkleidete Männer in ein Museum in Boston ein. Dort stehlen sie Kunstschätze von unvorstellbarem Wert. Die Dokumentation „Der größte Kunstraub der Geschichte“ ist ab dem 7. April bei Netflix verfügbar.

Netflix Kids & Family

„Die Mitchells gegen die Maschinen“

In dieser Animationskomödie gerät Familie Mitchell bei einem Roadtrip in einen Aufstand der Technik. Denn ihre Geräte beschließen, die Weltherrschaft zu übernehmen. Die Komödie „Die Mitchells gegen die Maschinen“ startet am 30. April.

Alle Netflix-Neuheiten im April:

1. April

Krasse Pranks: Staffel 2 – Netflix Original Serie

Tersanjung: Der Film – Netflix Film

Kleider-Geschichten – Netflix Original Doku

2. April

Die Schlange – Netflix Original Serie

Just Say Yes – Netflix Film

Concrete Cowboy – Netflix Film

Madame Claude – Netflix Film

Sky High – Netflix Film

5. April

Familienanhang: Teil 3 – Netflix Kids & Family

6. April

Jack, der Monsterschreck: Alles Gute zur Apokalypse – Netflix Kids & Family

7. April

Schnelles Geld – Netflix Original Serie

Die Hochzeitshelferin – Netflix Original Serie

Der große Tag: Kollektion 2 – Netflix Original Serie

Dolly Parton: A MusiCares Tribute – Netflix Original Doku

Der größte Kunstraub der Geschichte – Netflix Original Doku

8. April

Yakuza goes Hausmann – Netflix Original Anime

9. April

Hast Du jemals Glühwürmchen gesehen? – Netflix Film

Thunder Force – Netflix Film

Night in Paradise – Netflix Film

12. April

New Gods: Nezha Reborn – Netflix Film

13. April

My Love: Sechs Geschichten wahrer Liebe – Netflix Original Doku

Mighty Express: Staffel 3 – Netflix Kids & Family

14. April

Dad Stop Embarrassing Me! – Netflix Original Serie

The Circle: USA: Staffel 2 – Netflix Original Serie

The Soul – Netflix Film

Warum hast du mich getötet? – Netflix Original Doku

15. April

Sisyphus – Netflix Original Serie

Hello, Me! – Netflix Original Serie

Ride or Die – Netflix Film

Love and Monsters – Netflix Film

16. April

Arlo, der Alligatorjunge – Netflix Film

Ajeeb Daastaans – Seltsame Geschichten – Netflix Film

Fast & Furious Spy Racers Mexiko: Staffel 4 – Netflix Kids & Family

Why are you like this – Netflix Original Serie

18. April

Luis Miguel: Die Serie Staffel 2 – Netflix Original Serie

20. April

Izzy und die Koalas: Staffel 2 – Netflix Kids & Family

21. April

Zero – Netflix Original Serie

22. April

Das Leben in Farbe mit David Attenborough – Netflix Original Serie

23. April

Shadow and Bone: Legenden der Grisha – Netflix Original Serie

Sag mir wann – Netflix Film

27. April

Tut Tut Cory Flitzer: Staffel 4 – Netflix Kids & Family

Fatma – Netflix Original Serie

28. April

Sexify – Netflix Original Serie

Headspace: Eine Schlafanleitung – Netflix Original Serie

29. April

Things Heard & Seen – Netflix Film

Yasuke – Netflix Original Anime

30. April

Der unscheinbare Juanquini: Staffel 2 – Netflix Original Serie

Kein Friede den Toten – Netflix Original Serie

Mein Haustier ist ein Star – Netflix Original Serie

Die Mitchells gegen die Maschinen – Netflix Kids & Family

Außerderm erscheint im April auch der Netflix Film „Der Schüler“ und die Netflix Original Dokumentation „Searching For Sheela“. Das Startdatum ist noch nicht bekannt.