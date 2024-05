Netflix im Juni: Serie über die Kaulitz-Brüder, „Bridgerton“ und mehr

Netflix zeigt im Juni unter anderem eine Doku-Serie über Bill und Tom Kaulitz. Daneben erscheinen neue Folgen von „Bridgerton“.

Die Reality-Serie „Kaulitz & Kaulitz“ will die beiden Promis zwischen internationaler Karriere, Tokio Hotel-Tourbus, Partys, Flirts und Familienleben begleiten, wie Netflix ankündigte. Ab dem 25. Juni kann man die Show streamen. Am 13. Juni kehrt derweil „Bridgerton“ mit dem zweiten Teil der dritten Staffel zurück und erzählt in vier Episoden von neuen Liebeswirren. Zwei Tage vorher zeigt Netflix die zweite Staffel von „Tour de France“, die auf die Ereignisse rund um die 110. Tour de France blicken will.

Szene aus „Trigger Warning“ Foto: 2024 Netflix, Inc.

Neue Filme und Serien bei Netflix im Juni 2024

Als weitere Highlights für den Juni hebt Netflix den Start des Thrillers „Im Wasser der Seine“ hervor, in dem ab dem 5. Juni ein Hai in der Seine sein Unwesen treibt, des Dramas „Basma“ (6. Juni) sowie der dritten Staffel von „Sweet Tooth“ am 6. Juni hervor. Daneben starten am 7. Juni die zweite Staffel von „Perfect Match“, die Doku „Black Barbie“ und der Familienfilm „Die Akademie des Meisters Klex“ am 19. Juni sowie die Komödie „A Family Affair“ am 28. Juni und der Kriegsfilm „Trigger Warning“ am 21. Juni. Einen Überblick über alle Neustarts im Juni teilt Netflix in einem Web-Dokument.

Richard Linklaters gefeierte Gangsterkomödie „Hit Man“, die bei den Filmfestspielen von Venedig im vergangenen Jahr für allerlei Begeisterung sorgte, wird in in Deutschland (im Gegensatz zu anderen Ländern) derweil nicht bei Netflix starten. Hierzulande wird der Film Anfang Juli in die Kinos kommen.