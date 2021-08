Netflix-Hits im September: „He-Man“, „Schumacher“ und „Haus des Geldes“

Anzeige

Ein September voller Highlights bei Netflix mit der Neuauflage von „He-Man“, der Doku über Formel1-Held Michael „Schumacher“ und neuen Folgen der spanischen Hit-Serie „Haus des Geldes“.

Am 15. September eröffnet Netflix mit der Dokumentation „Schumacher“ einen einmaligen und facettenreichen Blick auf die ehemalige Formel 1-Ikone. Der Film zeichnet Schumachers Weg aus der Kerpener Kiesgrube zum siebenfachen Weltmeister nach und ist der einzige Film, der von seiner Familie unterstützt wird.

Bereits ab 3. September geht es mit Teil 5, Ausgabe 1 der Netflix Serie „Haus des Geldes“ weiter. Die Bande ist seit mehr als 100 Stunden in der Bank von Spanien eingeschlossen. Ohne Fluchtplan steht die Gruppe um Tokio nun mit dem Rücken zur Wand. Kann sie sich ein letztes Mal gegen alle Widrigkeiten behaupten?

Im neuen deutschen Horror-Thriller „Prey“ wird ein Junggesellenabschied zum Albtraum, als Roman (David Kross), sein Bruder Albert (Hanno Koffler) und ein paar Freunde im Wald wandern gehen. Denn schon bald werden sie zur Zielscheibe eines mysteriösen Schützen und finden sich in einem verzweifelten Kampf ums Überleben wieder. Der Netflix Horror-Thriller startet am 10. September.

Netflix: Die September-Highlights in der Übersicht

„Haus des Geldes“ – Teil 5

Das Team ist schon seit über 100 Stunden in der spanischen Zentralbank und der Professor ist in Gefahr. Zu allem Übel ist auch noch die Armee im Anmarsch.

Start: 3. September 2021

„Sex-Education“ – Staffel 3

Das mit der „Sex-Schule“ spricht sich herum und eine neue Schulleiterin versucht die Schülerschaft unter Kontrolle zu bekommen. Otis hat ein geheimes Techtelmechtel.

Start: 17. September 2021

„Der Kastanienmann“

In dieser Adaptation des Romanhits wird eine junge Frau auf einem Spielplatz in Kopenhagen brutal ermordet aufgefunden. Über ihr hängt eine kleine Puppe aus Kastanien.

Start: 29. September 2021

„Midnight Mass“

In dieser Serie vom Macher von „Spuk in Hill House“ erlebt eine Gemeinde nach der Ankunft eines Priesters wundersame Ereignisse und beängstigende Vorzeichen.

Start: 24. September 2021

„Poste“ – Staffel 3

Freude, Herzschmerz und Hoffnung begleiten Blanca auch in ihrem Alltag als Mutter, Lebenspartnerin und Pflegehilfe. Pray Tell gerät derweil in eine Gesundheitskrise.

23. September 2021

Kommende Film-Highlights

„Kate“

Einer Auftragskillerin wird bei ihrem letzten Job in Tokio ein tödliches Gift gegeben. Nun bleiben ihr knapp 24 Stunden, um die Auftraggeber zu finden und Rache zu üben.

Start: 10. September 2021

„Der Vogel“

Eine Frau, die einen Verlust zu verarbeiten versucht, muss sich mit einem frechen Vogel in ihrem Garten herumschlagen – und einem Ehemann, der nicht mehr weiter weiß.

Start: 24. September 2021

„Wir waren wie Lieder“

Die Regie dieses Films in Anlehnung an Elísabet Benavents Bestseller-Romanreihe „Canciones y recuerdos“ mit María Valverde und Álex González führt Juana Macías.

Start: 29. September 2021

„Als Hitler das Rosa Kaninchen stahl“

Nach wahren Begebenheiten: Ein jüdisches Mädchen muss mit seiner Familie aus Berlin fliehen und irrt quer durch Europa, um dem Nazi-Regime zu entkommen.

Start: 26. September 2021

„Zombieland: Doppelt hält besser“

Inmitten von Familiendramen und Blutsauger-Gefechten entdecken die vier Zombiejäger bei ihrer Rückkehr weitere Überlebende und eine völlig neue Art von Untoten.

Start: 30. September 2021

Netflix Friends & Family

„He-Man and the Masters of the Universe“

Der kräftige Teenager Adam und seine heldenhaften Freunde entdecken die legendäre Macht Grayskulls und ihr Schicksal, Eternia vor dem bösen Skeletor zu verteidigen.

Start: 16. September 2021

„My little Pony: Eine neue Generation“

Equestria ist gespalten. Doch eine aufgeweckte Heldin glaubt, dass Erdponys, Pegasi und Einhörner Freunde sein sollten, und will das auch mit Herz und Huf beweisen.

Start: 24. September 2021