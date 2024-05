Netflix sichert sich NFL-Rechte für Live-Übertragungen

Das ist eine Premiere: Netflix wird erstmals Live-Partien der NFL (National Football League) übertragen. Los geht es noch dieses Jahr mit der neuen Regular Season.

Die NFL kommt zu Netflix. Bereits letztes Jahr im November gab der Streamingdienst sein Live-Sport-Debüt. Damals war der Anlass der hauseigene Netflix Cup, bei dem Profis aus der Formel 1 in einem Golf-Turnier gegeneinander antraten. Dabei handelte es sich generell um die allererste Live-Übertragung eines Sport-Events auf Netflix. Doch das war offenbar nur ein Vorgeschmack auf die noch folgenden Pläne: Der Streaming-Konzern hat sich nun die Live-Übertragungsrechte für die US-amerikanische National Football League gesichert.

Netflix will unbedingt ins Live-Sport-Geschäft

Netflix hat sein Geschäft bisher hauptsächlich mit Filmen und Serien gemacht. Doch nun will das Unternehmen auch Millionen an Sport-Fans für ein Abo begeistern. Neben der oben erwähnten Live-Sport-Premiere mit dem Netflix Cup gab es in den letzten Jahren bereits einen merklichen Zuwachs an Sport-Doku-Inhalten im Netflix-Portfolio. So zum Beispiel die Dokureihe „The Last Dance“ über den Aufstieg von Basketball-Star Micheal Jordan, die Dokuserie „Tour de France“ rund um das weltberühmte Radrennen im Jahr 2022, oder die Tennis-Dokuserie „Break Point“.

©Netflix – Wer jetzt schon auf Netflix nach NFL-Inhalten sucht, kann sich die Dokuserie „Quarterback“ geben

Doch Netflix reichen Doku-Inhalte nicht aus. Live-Sport-Übertragungen sollen künftig ebenfalls das große Geld bringen. Doch dazu muss der Konzern erstmal investieren. Wie DIGITAL FERNSEHEN bereits berichtete, steigt Netflix ab 2025 groß ins Live-Wrestling ein. Dazu wurde ein Zehnjahresvertrag für satte 5 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, der dem Konzern die Übertragungsrechte für diverse WWE-Events einräumt.

NFL bei Netflix ab Weihnachten

Der neueste Netflix-Coup im Live-Sport-Bereich zielte nun auf die NFL. Im September 2024 startet die nächste Saison. Netflix hat sich die Live-Übertragungsrechte für zwei Spiele der kommenden Regular Season gesichert. Um welche beiden Spiele es sich handelt, ist ebenfall schon bekannt. Und zwar geht es um zwei Partien, die am ersten Weihnachtsfeiertag 2024 ausgetagen werden. Dazu gehören die Duelle Kansas City Chiefs gegen Pittsburgh Steelers sowie Baltimore Ravens gegen Houston Texans. Und das soll erst der Anfang sein. Weitere Live-Übetragungen von NFL-Partien sind auch schon für die Weihnachstage 2025 und 2026 vorgesehen.