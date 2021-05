Neu auf Netflix im Juni: Teil 2 von „Lupin“ und mehr

Anzeige

„Joker“, „Spider-Man“ und „Lupin“: Netflix bringt im Juni einige Film-Highlights an den Start. Und auch das Datingformat „Finger weg!“ geht in die zweite Runde.

Meisterdieb „Lupin“ ist bald auf Netflix zurück, und zwar ab dem 11. Juni. Nachdem Assane Diops (Omar Sy) Rachefeldzug dessen Familie komplett zerüttet hat, stellt er sich in fünf neuen Folgen erneut gegen Hubert Pelligrini. Dieses Mal ist Assane gezwungen sich einen neuen Plan auszudenken, auch wenn er sich dabei in höchste Gefahr begibt. Denn die Zeit der Spielchen ist vorbei.

Im Netflix Film „Dancing Queens“ hat die 23-jährige Dylan Pettersson (Molly Nutley) aus der schwedischen Provinz indes trotz ihrer Herkunft große Ambitionen. Sie will Tänzerin werden. Nachdem Sie anfängt als Putzhilfe im Drag-Club „Queens“ zu arbeiten, entdeckt der Tanzstar und Choreograph Victor (Fredrik Quinones) zufällig ihr Talent. Daraufhin will Dylan unbedingt Mitglied der Show werden, aber sie ist eine Frau – und es ist schließlich eine Drag-Show. Doch wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. „Dancing Queens“ startet am 3. Juni weltweit exklusiv auf Netflix.

Netflix Serien-Highlights

„Élite“ Staffel 4

Ein strenger Schulleiter und vier jugendliche Neuzugänge bringen romantische Verwicklungen, Gerüchte und ein neues Geheimnis an die Privatschule. Start: 18. Juni

„Sex/Life“

In der Serie „Sex/Life“ dreht sich alles um eine Dreiecksbeziehung zwischen einer Frau, ihrem Mann und ihrer Vergangenheit. Ein provokanter Blick auf die weibliche Identität und Lust. Start: 25. Juni

„Finger weg!“ Staffel 2

In der neuen Staffel treffen sich weitere attraktive Singles im Paradies, um zu sehen, wer für ein Preisgeld von 100.000 US-Dollar bereit ist, auf Sex zu verzichten. Start: 23. Juni

„Sweet Tooth“

Fantasy pur: Auf einem gefährlichen Abenteuer quer durch eine postapokalyptische Welt sucht ein liebenswerter junger Hirsch-Mensch-Hybrid mit seinem Beschützer nach einem Neuanfang. Start: 4. Juni

„America: Der Film“

„America: Der Film“ ist eine ungewöhnliche Komödie über vergangene Zeiten. In der etwas anderen Nacherzählung der Amerikanischen Revolution verbündet sich der Haudegen George Washington mit dem Bierliebhaber Sam Adams gegen die Briten. Start: 30. Juni

Entspannen mit „Headspace“

„Headspace: Interaktive Entspannung“



Über dieses interaktive Portal in Zusammenarbeit mit Headspace Studios können eigene Meditationen, Entspannungsübungen und Einschlafgeschichten ausgewählt werden. Start: 15. Juni

Neue Filme

„Joker“

Joaquin Phoenix ist der „Joker“

Ein psychisch kranker Komiker kämpft 1981 in Gotham City darum, gesehen zu werden. Als sich der „Joker“ gegen Angreifer zur Wehr setzen muss, wendet sich sein Leben zum Bösen. Start: 20. Juni

„Spider-Man: Far from Home“

Auch der Superheld aus der Nachbarschaft kann einen Urlaub gebrauchen. Aber eine neue Bedrohung zwingt Peter Parker, während einer Klassenfahrt nach Europa in Aktion zu treten. Start: 1. Juni

„Ghost in the Shell“

Vom Tod gerettet und als Cyborg wiederauferstanden, leitet Major Kusanagi eine Task Force, die Cyberkriminelle jagt. Doch ein Hacker hat noch weitaus grandiosere Pläne. Start: 1. Juni

„TKKG“

Vier sehr unterschiedliche Klassenkameraden tun sich zusammen und setzen ihre einzigartigen Fähigkeiten ein, um eine Verschwörung aufzudecken. Start: 7. Juni

Netflix-Neuheiten im Juni:

1. Juni:

Die Supermonster: Reim gut, alles gut – Netflix Kids & Family

2. Juni

Carnaval – Netflix Film

3. Juni

Drei Meter über dem Himmel: Staffel 2 – Netflix Original Serie

Creator’s File: GOLD – Netflix Original Serie

Dancing Queens – Netflix Film

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: Der Film (Teil 1&2) – Netflix Film

Alan Saldaña: Locked Up – Netflix Original Comedy Special

4. Juni

Sweet Tooth – Netflix Original Serie

Feel Good: Staffel 2 – Netflix Original Serie

Trippin’ with the Kandasamys – Netflix Film

Sweet & Sour – Netflix Film

Xtremo – Netflix Film

Breaking Boundaries: Die Wissenschaft hinter “Unser Planet” – Netflix Original Dokumentation

5. Juni

Katzenliebe: Eine Hommage an Katzen – Netflix Original Dokumentation

7. Juni

9. Juni

Fresh Fried and Crispy – Netflix Original Serie

Awake – Netflix Film

Tragic Jungle – Netflix Film

10. Juni

Locombianos – Netflix Original Serie

11. Juni

Lupin: Teil 2 – Netflix Original Serie

Skater Girl – Netflix Film

Der Wunschdrache – Netflix Kids & Family

Trese – Netflix Original Anime

14. Juni

Élite Short Stories: Guzmán Caye Rebe – Netflix Original Serie

15. Juni

Workin’ Moms: Staffel 5 – Netflix Original Serie

Élite Short Stories: Nadia Guzmán – Netflix Original Serie

Kleinreimstadt: Staffel 2 – Netflix Kids & Family

Headspace: Interaktive Entspannung – Netflix Original Dokumentation

16. Juni

Élite Short Stories: Omar Ander Alexis – Netflix Original Serie

Penguin Town – Netflix Original Dokumentation

17. Juni

Black Summer: Staffel 2 – Netflix Original Serie

Atiye – Die Gabe: Staffel 3 – Netflix Original Serie

Élite Short Stories: Carla Samuel – Netflix Original Serie

Katla – Netflix Original Serie

18. Juni

Élite: Staffel 4 – Netflix Original Serie

Fatherhood – Netflix Film

Die spektakulärsten Ferienwohnungen der Welt – Netflix Original Serie

A Family – Netflix Film

Jagame Thandiram: Das Gute und das Böse in der Welt – Netflix Film

Rurouni Kenshin: The Final – Netflix Film

19. Juni

Nevertheless – Netflix Original Serie

20. Juni

22. Juni

This is Pop – Netflix Original Dokumentation

23. Juni

Finger Weg!: Staffel 2 – Netflix Original Serie

Good on Paper – Netflix Film

Blumige Aussichten: Der Film – Netflix Film

Mord an der Costa del Sol – Netflix Original Dokumentation

24. Juni

Sisters on Track – Netflix Original Dokumentation

Godzilla Singular Point – Netflix Original Anime

Der nackte Regisseur: Staffel 2 – Netflix Original Serie

25. Juni

Sex/Life – Netflix Original Serie

The A List: Staffel 2 – Netflix Original Serie

26. Juni

Wonder Boy – Netflix Original Dokumentation

28. Juni

The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement – Netflix Original Anime

29. Juni

Black Lightning: Staffel 4 – Netflix Original Serie

Sternenstreif: Staffel 4 – Netflix Kids & Family

30. Juni

America: Der Film – Netflix Film

Prime Time – Netflix Film

Sophie: A Murder in West Cork – Netflix Original Dokumentation

Demnächst außerdem verfügbar:

Ray – Netflix Original Serie

So Not Worth It – Netflix Original Serie

Jiva! – Tanz für deine Zukunft – Netflix Original Serie

Record of Ragnarok – Netflix Original Anime

Ali & Ratu Ratu Queens – Netflix Film