Neue 4K-Highlights im August bei Rakuten TV

Rakuten TV erweitert auch im kommenden Monat sein Streamingprogramm um einige namhafte Titel. Dabei sollen auch Fans von 4K-Auflösung auf ihre Kosten kommen.

Zwei Filme nimmt Rakuten TV bald als Premium-Video-on-Demand ins Programm. Genauer gesagt die Komödie „The King of Staten Island“ über den Comedian Pete Davidson. Außerdem den Animationsfilm „Scooby! Voll verwedelt“, der aktuell in den deutschen Kinos läuft. „The King of Staten Island“ wird diesen Donnerstag in die Kinos kommen.

Fans des deutschen Films freuen sich vielleicht über Til Schweigers neueste Komödie „Die Hochzeit“ oder über „Lindenberg! Mach Dein Ding“. In dem Biopic schlüpft Schauspieler Jan Bülow in die Rolle von Udo Lindenberg und zeigt, wie aus ihm einer der berühmtesten deutschen Musiker wurde.

Als besonderes Angebot bewirbt Rakuten TV außerdem den „Mega Summer Sale“. Dabei sollen Filmfans die Top 30 Filme des Jahres den ganzen August über für 4,99 Euro kaufen können. Mit dabei sind Titel wie „Joker“, „Once Upon a Time in Hollywood“, „Hobbs & Shaw“ und „Rocketman“.

Die wichtigsten Neuerscheinungen im Überblick:

30. Juli: The King of Staten Island

30. Juli: Disturbing the Peace

6. August: Blue Story (auch in 4K HDR)

6. August: Die Hochzeit

6. August: Enkel für Anfänger

6. August: Scooby! Voll verwedelt (auch in 4K HDR)

7. August: Lindenberg! Mach Dein Ding

21. August: Capone

27. August: Nightlife

27. August: Lassie: Eine abenteuerliche Reise