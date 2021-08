Neues „Star Trek“-Material steht vor der Tür

Anzeige

Amazon Prime stellt in weniger als zwei Wochen neues „Star Trek“-Material zur Verfügung: Die Animations-Serie „Lower Decks“ geht in Kürze in die zweite Staffel.

Mitte August ist es so weit: Dann gibt es neue Abenteuer der Fähnriche von den „Lower Decks“ der U.S.S. Cerritos, einem der unwichtigsten Raumschiffe der Sternenflotte. Die „Star Trek“-Serie aus der Feder des „Rick und Morty“-Schöpfers Mike McMahan startet hierzulande am 13. August bei Amazon Prime in die zweite Staffel. Im wöchentlichen Rhythmus wird es neue Folgen geben. Das Staffelfinale ist ab dem 15. Oktober abrufbar. Von da an können Binge-Watching-Fans dann auch die gesamte zweite Staffel „Star Trek: Lower Decks“ in einem Rutsch schauen. Hier schon einmal ein Trailer zur Einstimmung:

In den USA läuft die „Star Trek“-Animationsserie bei Paramount+, hierzulande ist Amazon Prime im Besitz der Ausstrahlungsrechte. Dort stehen auch die zehn Folgen der ersten Staffel zum Streamen bereit. Man kann sich also noch schnell bis Mitte August auf den neuesten Stand bringen.

<a href="https://www.amazon.de/Viel-L%C3%A4rm-um-Boimler/dp/B08SJBYGB1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=lower+decks&qid=1627851426&sr=8-2&linkCode=li1&tag=df01c-21&linkId=0e0a3fdff6d47dfefdeeb3b51120d2a5&language=de_DE&ref_=as_li_ss_il" target="_blank"><img border="0" src="//ws-eu.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&ASIN=B08SJBYGB1&Format=_SL110_&ID=AsinImage&MarketPlace=DE&ServiceVersion=20070822&WS=1&tag=df01c-21&language=de_DE" ></a><img src="https://ir-de.amazon-adsystem.com/e/ir?t=df01c-21&language=de_DE&l=li1&o=3&a=B08SJBYGB1" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" />

Übrigens soll noch 2021 das nächste „Star Trek“-Format anlaufen (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). In „Star Trek: Prodigy“ kehrt Kate Mulgrew, die in den 90er-Jahren die Voyager kommandierte, in ihrer altbekannten Rolle zurück. Es handelt sich dabei ebenfalls um eine Animationsserie, jedoch mit einem erwachsenerem Anstrich als in „Lower Decks“.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.