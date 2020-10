Die Sky Ticket Hits im November mit Nicole Kidman, Will Smith und 007

Anzeige

Unter den Streaming-Highlights bei Sky im November finden sich alle James-Bond-Filme, Hits von HBO und mehrere Blockbuster-Premieren.

Nicole Kidman und Hugh Grant geben sich in der HBO-Thrillerserie „The Undoing“ (ab 30. November) die Ehre: Das Leben des Ehepaars gerät durch einen Mord aus den Fugen. Im Sky Original „The Third Day“ (ab 26. November) stranded Jude Law auf einer mysteriösen Insel und in Jordan Peeles HBO-Horrorserie „Lovecraft Country“ (ab 13. November) reisen drei Schwarze durch die rassistisch geprägten USA – beide Serien sind jetzt auch auf Deutsch verfügbar.

Hollywood-Blockbuster und Agenten-Arsenal

Will Smith und Martin Lawrence sind als coole Cops zurück, in „Bad Boys for Life“ (ab 27. November). Heike Makatsch, Moritz Bleibtreu und Co. wandeln singend und tanzend auf Udo Jürgens‘ Spuren in „Ich war noch niemals in New York“ (ab 7. November). Und da bald schon wieder Weihnachten vor der Tür steht, begleitet die Rom-Com „Last Christmas“ (ab 20. November) Emilia Clarke und Emma Thompson auf ihrer Suche nach Liebe, untermalt von den Schmachthits von George Michael.

„Her Story“ (ab 24. November), die erste Sky Original-Doku aus Deutschland, erzählt in jeder Episode die Erfolgsgeschichte einer prominenten Frau. Staffel 1 startet mit Barbara Schöneberger, Sarah Wiener, Stefanie Giesinger und Anna Loos.

Von „James Bond jagt Dr. No“ bis „Spectre“ erwartet James Bond-Fans im November das bisherige Komplettprogramm der 007-Reihe. Auch alle „Bourne“-Filme, die gesamte „Terminator“-Reihe und die „Zurück in die Zukunft“-Trilogie warten bei Sky Ticket.

Alle angekündigten Sky Ticket – Highlights im November im Überblick

Serien, Shows und Dokumentationen:

The Comey Rule S1 (2.11.)

Dying to Belong S1 (2.11.)

Our Cartoon President S3 (3.11.)

Gap Year S1 (3.11.) – Fox

Die Corona-Krise: Wie alles begann (4.11.) – Spiegel Geschichte

The Good Lord Bird S1 (6.11.)

Geborene Jäger: Afrikas tödlichste Raubtiere (8.11.) – Nat Geo Wild

Rebuilding Paradise – Eine Stadt hält zusammen (8.11.) – Nat Geo

Eine Liga für sich – Buschis Sechserkette S4.1 (9.11.)

Wissenschaft gegen Terrorismus S1 (11.11.) – Spiegel Geschichte

Lovecraft Country S1 (13.11.) – Start der synchronisierten Fassung

Wentworth S8 (18.11.)

Die Yukon-Tierärztin S6B (18.11.) – Nat Geo

The Professionals – Gefahr ist ihr Geschäft S1 (19.11) – TNT Serie

License to Kill S1 (23.11.)

Mega Ice Machines S1 (23.11.) – Spiegel TV Wissen

Her Story S1 (24.11.)

American Dad S16 (24.11.) – TNT Comedy

The Third Day S1 (26.11.) – Start der synchronisierten Fassung

The Last Ice – Rettung für die Arktis (27.11.) – Nat Geo

Der Virus-Jäger (29.11.) – Nat Geo

Das Leben der Queen (29.11.) – Nat Geo

Heartland – Paradies für Pferde S13 (29.11.) – TNT Serie

The Undoing S1 (30.11.)

Filme:

After The Wedding – Jede Familie hat ein Geheimnis (ab 4.11.)

Terminator: Dark Fate (ab 6.11.)

Ich war noch niemals in New York (ab 7.11.)

Asher (9.11.)

The Lodge (11.11.)

Ruf der Wildnis (13.11.)

Black Christmas (14.11.)

The Peanut Butter Falcon (18.11.)

Last Christmas (20.11.)

Schwarzenegger – Killing Gunther (21.11.)

The Ship – Das Böse lauert unter der Oberfläche (23.11.)

The Super (25.11.)

Bad Boys for Life (27.11.)

Jojo Rabbit (28.11.)

