„Nightlife Killer“: Neue deutsche Serie ab sofort auf Netflix

Die deutsche True-Crime-Serie „Crime Scene Berlin – Nightlife Killer“ ist seit diesem Mittwoch auf Netflix abrufbar.

Wild, freizügig, tolerant und divers. Das Berliner Nachtleben gehört zu den aufregendsten der Welt und versetzt viele Menschen tagein tagaus in Ekstase. Nirgendwo sonst kann unabhängig von sozialem Status, Herkunft oder sexueller Orientierung so frei, ausgelassen und vielfältig gefeiert werden. Ein perfekter Jagdgrund für den „Nightlife Killer„. Als 2012 kurz hintereinander drei junge Männer aus der queeren Community heimtückisch ermordet werden und ein viertes Opfer nur knapp überlebt, legen sich Trauer und Angst über die Partyszene. Wer steckt dahinter? Was ist das für ein Mensch, der sich anmaßt, die Freiheit und Unbeschwertheit des Berliner Nachtlebens anzugreifen und sich zum Herrscher über Leben und Tod zu erheben?

Dreiteilige Doku

„Crime Scene Berlin: Nightlife Killer“ erzählt anhand der Aussagen von Täter, Opfern und Ermittlern von einer Mordserie, die die Hauptstadt und die Ermittler enorm unter Druck setzte und bis heute erschüttert. Georg Tschurtschenthaler, Florian Fettweis und Christian Beetz, die als Team bereits für die Netflix-Original-Serie „Rohwedder – Einigkeit und Mord und Freiheit“ zuständig waren, fungierten neben Joe Berlinger („Jeffrey Dahmer: Selbstporträt eines Serienmörders“) als Executive Producer. Regie führten Jan Zabeil und Caroline Schaper.

Christian Beetz, CEO der Beetz Brothers Film Production, die hinter der Produktion von Crime Scene Berlin: Nightlife Killer steht, sagt: „Das True-Crime-Genre wird immer beliebter und wichtiger. Neben unserer Serie ‚Crime Scene Berlin: Nightlife Killer‘, bei der wir mit dem renommierten US-amerikanischen Dokumentarfilmer Joe Berlinger zusammengearbeitet haben, werden wir 2024 eine größere Anzahl von True-Crime-Dokus und -Serien veröffentlichen und investieren erheblich in Projektentwicklung und Storytelling. Ich freue mich darauf, unsere Arbeit in diesem Bereich mit unserem Showrunner und CCO Georg Tschurtschenthaler sowie unserem großartigen Team von Beetz Brothers Film Production fortzusetzen.„