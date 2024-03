Netflix im April: „Rebel Moon 2“, der neue Tom Ripley und vieles mehr

Netflix hat seine Neustarts für den April verkündet. Unter anderem widmen sich neue Serien und Filme den Abgründen des Berliner Nachtlebens und einer Kultfigur der Autorin Patricia Highsmith.

Mit „Der talentierte Mr. Ripley“ aus dem Jahr 1955 und seinen vier Fortsetzungen schuf Patricia Highsmith eine ganze Reihe von Kultromanen. Mehrfach wurde die Geschichte rund um den Aufstieg des Betrügers Tom Ripley als Hörspiel, Theaterstück und für das Kino adaptiert, mal direkt, mal in Anlehnung. So wurde beispielsweise auch der Prime-Video-Erfolgsfilm „Saltburn“ in der Rezeption häufig mit Motiven des „talentierten Mr. Ripleys“ verglichen.

In den bisherigen Verfilmungen waren bereits die Superstars Alain Delon und Matt Damon als Tom Ripley zu sehen. Nun verkörpert Andrew Scott, der aktuell auch in der gefeierten queeren Spukgeschichte „All of Us Strangers“ auf der großen Leinwand zu erleben ist, die berühmte Figur. „Ripley“ – diesen schlichten Titel trägt die neue Streaming-Adaption des Romans. Ab dem 4. April zeigt Netflix die in Schwarz-Weiß inszenierte Miniserie im Streaming.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

„Rebel Moon 2: Die Narbenmacherin“ von Zack Snyder und mehr bei Netflix im April

Im Filmprogramm von Netflix erscheint daneben am 19. April der zweite Teil von Zack Snyders Sci-Fi-Epos „Rebel Moon“. Der erste Teil erschien bereits im Dezember des vergangenen Jahres. Beide Filme sollen (trotz bislang durchwachsener Kritiken) den Auftakt zu einem ganzen Universum für die nächsten Jahre liefern. Zack Snyder („Justice League„) arbeitet darüber hinaus auch an einem längeren Director’s Cut zum ersten der beiden Filme, der unter anderem mehr Gewalt enthalten soll, wie man diversen Medienberichten entnehmen kann. Eine Veröffentlichung soll noch in diesem Jahr erfolgen.

Mit „Crime Scene Berlin: The Nightlife Killer“ begibt sich außerdem eine neue Doku-Serie in das Jahr 2012, in dem eine Mordserie das Nachtleben der deutschen Hauptstadt erschüttert, wie man der Ankündigung von Netflix entnehmen kann. Ab dem 3. April können alle True-Crime-Fans die Doku streamen.

„Rebel Moon 2“ erscheint am 19. April. Foto: 2023 Netflix, Inc.

Die weiteren Neustarts im April

Die weiteren Programm-Highlights, die Netflix für den April ankündigt, sind die Actionserie „Crooks“ (4. April), die Reality-Show „Fight For Paradise: Wem kannst du trauen?“ (23. und 30. April), die Fantasy-Serie „Dead Boy Detectives“ (25. April), die Horror-Serie „Parasyte: The Grey“ (5. April), das Drama „Scoop – Ein royales Interview“ (5. April), die Doku „Das antisoziale Netzwerk: Memes, Verschwörungstheorien und Gewalt“ (5. April), der Thriller „Anthracite“ (10. April), die Serie „Die Entführung des Fluges 601“ (10. April), die Romanze „Hochzeitsreise“ (29. April) sowie die beiden Dramen „Das Leuchten der Rentiere“ (12. April) und „Rentierbaby“, zu dem Netflix allerdings noch keinen konkreten Termin nennt.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das jedoch keinerlei Auswirkung.