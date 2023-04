„Nope“: Origineller Sci-Fi-Horror jetzt neu bei Sky

Anzeige

Mit seinem aktuellen Werk „Nope“ haucht Oscar-Preisträger Jordan Peele dem Ufo-Horror neues Leben ein. Jetzt läuft der Film bei Sky.

Ein Mann wird von einem Schlüssel erschlagen, der plötzlich vom Himmel fällt. Dieses rätselhafte und verstörende Ereignis steht am Beginn von Jordan Peeles neuestem Film. „Nope“ ist dabei nach dem Oscar-gekrönten „Get Out“ und „Wir“ bereits der dritte herausragende und originelle Genrefilm, den Jordan Peele vorgelegt hat.

Seine dritte Arbeit als Autorenfilmer vereint Science Fiction, Mystery-Horror und Western zu einem originellen und wendungsreichen Genremix, der noch dazu einen komplexen Blick auf gegenwärtige Strukturen der Unterhaltungsindustrie wirft. Nichts anderes als die Frage nach dem perfekten Spektakel und dessen Schattenseiten wird in „Nope“ verhandelt, wie man in der schwärmenden Filmkritik von DIGITAL FERNSEHEN nachlesen kann.

Foto: 2022 Universal Studios

„Nope“ ab sofort im Sky-Abo enthalten

Bei Sky läuft „Nope“ ab dem 21. April 2023 im Abo. Über Sky Cinema Premieren kann man den Horrorstreifen linear sehen, während er auf Abruf über Sky Q und bei Wow verfügbar ist. Der Pay-TV-Anbieter stellt dabei sowohl die deutsche Synchronfassung als auch die englischsprachige Originalversion zur Auswahl. Eine Übersicht über die Termine der linearen Ausstrahlung bei Sky findet man auf der Seite des Anbieters.

Jordan Peeles dritter Langfilm spielt auf einer Pferdefarm in Kalifornien, auf der Tiere für den Einsatz in Film und Fernsehen trainiert werden. Otis (Daniel Kaluuya) und seine Schwester Emerald (Keke Palmer) haben das Geschäft nach dem rätselhaften Tod ihres Vaters übernommen. Als sich seltsame Vorkommnisse häufen und die Farm von einer außerirdischen Macht heimgesucht wird, wittern sie und andere Menschen in der Umgebung plötzlich die große Chance, endlich ins Rampenlicht zu gelangen. Doch ein falscher Blick genügt und schon wird man von der Sensation buchstäblich verschlungen, wie alle Beteiligten bald mit Entsetzen lernen müssen.

