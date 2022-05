Obi-Wan und mehr: Disney+ im Mai 2022

Anzeige

Diesen Monat startet mit „Obi-Wan“ bei Disney+ die nächste „Star Wars“-Serie. Hier gibt es alle Neustarts bei Disney+ für den Mai 2022 im Überblick.

The Quest: Helden für Everealm

„The Quest: Helden für Everealm“ ist eine bahnbrechende Gameshow, in der acht echte Teens in der fantastischen, fiktionalen Welt von Everealm landen, wo sie ein Königreich retten müssen, indem sie eine alte Prophezeiung erfüllen. In der acht Episoden langen Serie gehen diese Helden in eine real gewordene Fantasiewelt mit einer Burg, Königinnen und Königen, ätherischen Fates und einer Zauberin, die nach Zerstörung und Macht greift.

Oussekine

ab 11. Mai

Am Abend des 5. Dezember 1986 wird der 22-jährige Malik Oussekine von der Polizei zu Tode geprügelt. Die Staatsmaschine, angeführt von Robert Pandraud, läuft gleich auf Hochtouren. Der Familie Oussekine wird schnell klar, dass sie um Gerechtigkeit kämpfen und die Wahrheit ans Licht bringen muss. „Oussekine“ ist eine vierteilige Miniserie über den Kampf der Familie. Sie erzählt von den Ereignissen, von Hoffnungen und Ernüchterungen und zeichnet das Porträt eines Landes in Aufruhr.

Sneakerella

ab 13. Mai

Der Film „Sneakerella“ spielt in der angesagten Sneaker-Szene von New York City und ist eine energiegeladene musikalische Neuinterpretation des Märchens „Cinderella“. El, ein aufstrebender Sneaker-Designer aus Queens, arbeitet als Lagerist im Schuhgeschäft seiner verstorbenen Mutter. Er verbirgt sein künstlerisches Talent vor seinem überforderten Stiefvater und den zwei gemeinen Stiefbrüdern, die ihm ständig jede Chance verbauen, die sich ihm bietet.

Als El Kira King kennenlernt, die selbstbewusste Tochter des legendären Basketballstars und Sneaker-Tycoons Darius King, fliegen die Funken. Die beiden verbindet ihre Leidenschaft für Sneaker. Mit ein wenig Hilfe seines besten Freundes und einer Prise Magie findet El Vertrauen in seine Talente und beschließt, ein professioneller Sneaker-Designer zu werden. Endlich ist er bereit, seinen großen Traum zu leben.

Beth und das Leben

ab 18. Mai

„Beth und das Leben“ erzählt die Geschichte von Beth (Amy Schumer, „Dating Queen“, „I Feel Pretty“), einer Frau, deren Leben auf dem Papier ziemlich toll aussieht. Beeindruckend für alle, mit denen sie aufgewachsen ist, verdient sie ihr Geld als Weinhändlerin, ist in einer langfristigen Beziehung mit einem erfolgreichen Mann und lebt in Manhattan. Als ein plötzlicher Vorfall Beth dazu zwingt, sich mit ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen, verändert sich ihr Leben für immer.

Durch Rückblenden in ihre Teenagerzeit erkennt Beth, wie sie zu der Person wurde, die sie heute ist und wer sie werden möchte. Wir begleiten sie auf ihrem Weg zu einem größeren, mutigeren und authentischeren Leben, auf dem sie lernt, sich auszudrücken und ein bewusstes Leben zu führen. Eine Reise in die Vergangenheit ist eine starke Quelle für Trauma, Komik und Fortschritt.

Chip und Chap: Die Ritter des Rechts

ab 20. Mai

In „Chip und Chap: Die Ritter des Rechts“ leben Chip und Chap inmitten von Cartoonfiguren und Menschen im modernen Los Angeles, aber ihr Leben ist jetzt ganz anders. Es ist Jahrzehnte her, dass ihre erfolgreiche Fernsehserie abgesetzt wurde, und Chip (Stimme im Original: John Mulaney) hat sich in ein häusliches Vorstadtleben als Versicherungsvertreter zurückgezogen. Chap (Stimme im Original: Andy Samberg) hingegen hat sich einer CGI-Operation unterzogen und besucht Nostalgie-Fanconventions, um seine glorreichen Zeiten wieder aufleben zu lassen. Als ein ehemaliger Schauspielkollege auf mysteriöse Weise verschwindet, müssen Chip und Chap ihre zerbrochene Freundschaft wiederbeleben und abermals in ihre Detektivrollen als Rescue Rangers schlüpfen, um das Leben ihres Freundes zu retten.

Der Einparker

seit 2. Mai

In „Der Einparker“ steht der weltberühmte Filmstar Olivia (Samara Weaving) vor einem Publicity-Desaster, als ein Paparazzo ein Foto von ihr mit ihrem verheirateten Liebhaber Vincent (Max Greenfield) schießt. Der fleißige Einparker Antonio (Eugenio Derbez) taucht zufällig auf demselben Foto auf und wird zur Tarnung angeheuert, um als Olivias neuer Freund zu posieren. Durch diese Intrige wird Antonio ins Rampenlicht und in ein unerwartetes Chaos gestürzt.

In dieser romantischen Komödie prallen zwei Welten und Kulturen aufeinander, wodurch sowohl Olivia als auch Antonio beginnen, sich selbst klarer als je zuvor zu sehen. „Der Einparker“, unter der Regie von Richard Wong und nach einem Drehbuch von Rob Greenberg und Bob Fisher, ist das englischsprachige Remake des französischen Erfolgsfilms.

Obi-Wan

ab 27. Mai

Die Geschichte beginnt zehn Jahre nach den dramatischen Ereignissen von „Star Wars: Die Rache der Sith“, als Obi-Wan Kenobi seine bisher größte Niederlage erlitt: den Untergang und das Verderben seines besten Freundes und Jedi-Lehrlings Anakin Skywalker, der sich als böser Sith-Lord Darth Vader der dunklen Seite zuwandte.

Mit der Serie kehrt auch Hayden Christensen in der Rolle des Darth Vader zurück. Ewan McGregor spielt in der Serie erneut seine Rolle als kultiger Jedi-Meister. Außerdem gehören zur Besetzung: Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell und Benny Safdie.

Weitere Neuerscheinungen

4. Mai

– Disney Galerie / Star Wars: Das Buch von Boba Fett (Star Wars)



18. Mai

– The Rookie – Staffel 4 (Star)



25. Mai

– Wochenend Familie – Staffel 1 (Disney)

– The Chi – Staffel 1-3 (Star)

– Wu-Tang: An American Saga – Staffel 1 (Star)



27. Mai

– Crush (Star)

Neue Katalog-Titel bei Disney+ im Mai

4. Mai

– Finding Alice – Staffel 1 (Star) – Minnie Toons – Der Partypalast – Staffel 1 (Disney)

– Expedition Plastiki – Staffel 1 (National Geographic)

– Astro-Küken im All – Staffel 1 (Disney)

– Astro-Küken im All (Kurzfilme) – Staffel 1 (Disney)



6. Mai

– Lammbock – Alles Handarbeit (Star)

– 22 Bullets (Star)

– A Gang Story – Eine Frage der Ehre (Star)

– Pettersson und Findus: Kleiner Quälgeist – große Freundschaft (Star)

– Pettersson und Findus: Findus zieht um (Star)

– Die Pfefferkörner und der Fluch des schwarzen Königs (Star)

– Ummah – Unter Freunden (Star)



11. Mai

– Anna – Staffel 1 (Star)

– Jonge Garde – Staffel 1&2 (Disney)

– Extreme Survival mit Hazen Audel – Staffel 2-4 (National Geographic)

– The Rookie – Staffel 1-3 (Star)

– Wildes Australien – Staffel 1 (National Geographic)



13. Mai

– Muhammad and Larry (Star)

– Qualified (Star) – Tommy (Star)



18. Mai

– Harrow – Staffel 2&3 (Star)

– Ägypten von oben – Staffel 1 (National Geographic)



20. Mai

– Flucht vom Planet der Affen (Star)

– Mia und der weiße Löwe (Star) – A Cure for Wellness (Star)

– Das Urteil – Jeder ist käuflich (Star)



25. Mai

– Chain of Command – Staffel 1 (Star)

– Malcom mittendrin – Staffel 1-7 (Star)

– Wunder des Pazifiks – Staffel 1 (National Geographic)



27. Mai

– Nordkorea hautnah: Cybercrime als neue Waffe (National Geographic)

– Nordkorea hautnah: Der nächste Herrscher (National Geographic)

– Elektra (Star)

– Meine Frau, die Spartaner und ich (Star)

– Alarmstufe: Rot (Star)

– Alarmstufe: Rot 2 (Star)

