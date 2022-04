„Outer Range“: Mystery-Serie mit Josh Brolin jetzt bei Prime Video

Anzeige

US-Landeier und übernatürliche Phänomene sind eigentlich schon ein alter Cowboyhut. Aber das Rezept geht weiter auf: In „Outer Range“ stellt sich „Dune“-Star Josh Brolin mysteriösen Ereignissen auf seiner Ranch.

Das Outback der Vereinigten Staaten scheint für außerirdische und transdimensionale Touristen einer der Hauptanlaufpunkte im Universum zu sein: Nirgendwo gibt es mehr UFO-Sichtungen – und nirgends sonst spielen sich so viele Mystery-Plots und Alien-Begegnungen in der Popkultur ab. Auch im „Star Trek“-Franchise findet der Erstkontakt der Menschheit mit außerirdischen Lebensformen in Bozeman im ländlichen Montana statt.

Im neusten Anlauf ländlicher Mystery-Begegnungen darf sich der kernige Josh Brolin einen Cowboyhut aufsetzen und einen seltsamen Gast auf seiner Ranch im menschenleeren Wyoming empfangen. Mit der Ankunft des Fremden stellen sich dann auch recht zügig merkwürdige Vorkommnisse ein.

Die ersten zwei Folgen von „Outer Range“ sind ab sofort bei Amazon Prime Video abrufbar.