Paramount+: Die neuen Serien und Filme im Juni

Die Streaming-Plattform Paramount+ hat eine überschaubare Vorschau auf ihre Content-Highlights für den Monat Juni 2024 gegeben.

Aushängeschild der neuen Paramount+ Inhalte ist die neue Staffel der Crime-Serie „Mayor of Kingstown„. In der zehnteiligen dritten Staffel bekommt es Mike McLusky (Jeremy Renner) mit einem Drogenkrieg in der titelgebenden Stadt zu tun. Paramount+ zeigt die neuen Folgen ab dem 3. Juni wöchentlich. Daneben verweist die Streaming-Plattform im Serienbereich auf den Start von „Frenchie Shore“ am 1. Juni, „Italia Shore“ am 22. Juni sowie „The Challenge: All Stars“ am 20. Juni.

„BlackBerry“ beleuchtet Aufstieg und Fall der Smartphone-Pioniere. Foto: Paramount+

Paramount+ zeigt „BlackBerry“-Film im Juni

Bei den Film-Highlights präsentiert Paramount+ den Streaming-Start von „BlackBerry“. Der Film feierte bereits vergangenes Jahr im Rahmen der Berlinale seine Weltpremiere und erzählt vom Aufstieg und Fall des BlackBerry-Unternehmens, das für die Erfindung des Smartphones verantwortlich ist. Ab dem 8. Juni kann man den komödiantisch angehauchten Film – frei nach wahren Begebenheiten – exklusiv bei Paramount+ abrufen.

