Paramount+ startet neue FKK-Dating-Show

Im neuen Reality-Kuppelformat „Dating Naked“ lassen bei Paramount+ demnächst liebesbedürftige Singles die Hüllen fallen.

Nach dem Start von Paramount+ versucht die Plattform so langsam, ihr Portfolio mit neuen Inhalten zu füllen. Während für alle Krimi-Fans mittlerweile etwa die Literaturverfilmung „Die Chemie des Todes“ gestartet ist, tut sich nun auch etwas im Reality-Bereich des Streaming-Anbieters. So soll am 31. Januar die neue Dating-Show „Dating Naked“ an den Start gehen. Wie man es aus ähnlichen Formaten wie „Adam sucht Eva“ oder „Naked Attraction“ kennt, sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei splitterfasernackt.

„Dating Naked“ ab Ende Januar bei Paramount+

Mit von der Partie sind Reality-Sternchen, die man unter anderem aus „Ex on the Beach“, „Are You The One“ oder auch „Love Island“ kennen könnte. In einem Resort treffen die zwei zentralen „Dater“ Lena Goldstein und Fabio De Pasquale auf zahlreiche Singles, um einander in Dates, Spielen und im Alltag kennenzulernen. Am Ende jeder Folge stehen die Verehrer von Lena und Fabio dann vor der Wahl: Die Verbindung mit den beiden Datern vertiefen oder das Resort mit einem Preisgeld in unbekannter Höhe verlassen, erklärt Paramount.

Am 31. Januar soll zunächst die Pilotfolge erscheinen. Im Wochenrhythmus soll anschließend je eine neue Folge veröffentlicht werden. Als Moderatorin führt Meike Emonts („Der Bachelor“) durch die Show, wie der Streaming-Anbieter am Donnerstag ankündigte.

Quelle: Paramount/ Cookie Communications