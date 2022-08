Pastewka legt nach: 4. Staffel des „Kein Mucks!“ Krimi-Podcast

Anzeige

In der 4. Staffel des „Kein Mucks!“ Podcast bespricht Bastian Pastewka erneut zahlreiche Stücke, aufgeteilt auf 40 Folgen. Diesmal werden sogar Archive zahlreicher Sender geplündert.

Anzeige

Nach dem großen Erfolg seines Bremen Zwei-Krimipodcasts legt Bastian Pastewka jetzt richtig los: In der vierten Staffel „Kein Mucks!“ mit insgesamt 40 Folgen präsentiert der Kenner und Liebhaber der anspruchsvollen Krimi-Unterhaltung neben berühmten Radio Bremen-Krimis erstmalig auch die besten Hörspiel-Krimis aus den Archiven von BR, hr, MDR, NDR, rbb, SR, SWR, WDR und Deutschlandfunk Kultur. Ab 29. September geht es wieder jeden Donnerstag in einer neuen Folge in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Es geht um geheimnisvolle Streichholzbriefchen, gruselige Gräber, einsame Häuser im Nebel und Mord aus der Dose – oder „feine Mono-Krimischocker-Dampfradio-Schätzchen“, wie Pastewka sagt.

„‚Kein Mucks!‘ reist in eine Zeit, als die Magnetbänder rauschten und das Mikrofon keine Gnade mit kleinen Patzern und raschelnden Skript-Seiten hatte, als die Platzpatronen durch die Funkhäuser knallten, in den Aufnahme-Ateliers noch geraucht wurde und der Whisky bereitstand, um die Stimme zu ölen. Die vierte Staffel bietet nun erstmals Kriminalhörspiel-Oldies aus sämtlichen Sendeanstalten der ARD und des Deutschlandfunk Kultur. Es ist, so wie ich es verstehe, ein bislang einmaliger Zusammenschluss, der meiner Redaktion und mir große Freude macht. ‚ Kein Mucks!‘ haben wir 2020 im ersten Pandemie-Jahr begonnen. Der Zuspruch war von Anfang an überwältigend, nach der letzten Staffel im Frühjahr 2022 wollten uns die Fans nicht mehr in die Pause lassen.“ Gastgeber Bastian Pastewka

Fast 11,5 Millionen Mal wurde der Bremen Zwei-Krimipodcast „Kein Mucks!“ mit dem kenntnisreichen Podcastkommissar Pastewka in der ARD Audiothek, auf bremenzwei.de, bei Spotify und Apple bislang wiedergegeben – ein Erfolg für die 69 Folgen aus dem Bremer Radioarchiv.

Am 29. September geht es in der 4. Staffel „Kein Mucks!“ verbrecherisch weiter im nebeligen London – mit der ersten Folge des WDR-Krimis „Feuer für eine Zigarette“, der aus dem Jahr 1966 und aus der Feder von Karl Richard Tschon stammt: Der Schriftsteller Edgar Dickens steht abends am Ufer der gluckernden Themse, die milchigen Laternen schimmern durch den Nebel, er sieht kaum die Hand vor Augen, als ihn plötzlich eine unheimliche Stimme um Feuer bittet und er daraufhin unversehens in eine Mordermittlung gerät. Folge 2 ist ab 6. Oktober und Folge 3 ab 13. Oktober abrufbar.

Bastian Pastewka präsentierte bislang in drei Staffeln des Bremen Zwei-Podcasts Krimiklassiker aus dem Bremer Radioarchiv: Die Staffeln sind in der ARD Audiothek, auf bremenzwei.de und überall, wo es Podcasts gibt, abrufbar.

Einem Wechsel ins Entertainer-Fach steht Pastewka entschieden gegenüber.

Bildquelle: DF_Kein Mucks Bastian Pastewka Podcast: © Radio Bremen/Boris Breuer