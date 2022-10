„Peripherie“: Prominent besetzte Sci-Fi-Serie kommt zu Prime

Anzeige

Die Bestseller-Verfilmung „Peripherie“ wirft einen Blick auf das Schicksal der Menschheit. Bald startet die Serie bei Prime Video.

Die erste von acht Episoden wird ab dem 21. Oktober exklusiv bei Prime Video in mehr als 240 Ländern und Territorien weltweit verfügbar sein. Die weiteren Episoden sollen im Wochenrhythmus erscheinen. Zum prominenten Cast der Sci-Fi-Serie gehören unter anderem Chloë Grace Moretz („Kick-Ass“), Jack Reynor („Midsommar“), Gary Carr („The Deuce“), Eli Goree („One Night in Miami“), Louis Herthum („Westworld“). Die Handlung von „Peripherie“ fasst Amazon folgendermaßen zusammen:

Flynne Fisher (Chloe Grace Moretz) und ihr Bruder Burton (Jack Reynor), ein Marine-Veteran, leben mit ihrer todkranken Mutter im Jahr 2032 in einer kleinen Stadt in den Blue Ridge Mountains. Als sich der Gesundheitszustand der Mutter verschlechtert und die Arztrechnungen immer höher werden, verdienen sich Flynne und Burton mit dem Spielen von Simulationen („Sims“) Geld dazu. Die beiden Geschwister teilen sich Burtons Avatar und buhlen um zahlungskräftige Kunden, um die anspruchsvollen Spielstufen zu meistern.

Als Burton die Chance erhält, eine neue Sim zu testen, ist es Flynne, die mitspielt und sich als ihr Bruder ausgibt. Die Sim spielt in London, wo Flynne in ein als Research Institute bekanntes Unternehmen einbrechen muss, um ein wertvolles Geheimnis zu stehlen. Als der Auftrag schiefgeht, merkt Flynne, dass die Sim realer ist, als sie es sich je hätte vorstellen können. Das London, das sieerkundet, existiert in der Zukunft – im Jahr 2099. Und was Flynne im Research Institute aufgedeckt hat, bringt sie und ihre Familie in große Gefahr…

