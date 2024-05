PGA Championship: Sky zeigt ab heute über 40 Stunden Golf live

In Louisville findet die 106. PGA Championship statt. Sky Sport Golf will über 40 Stunden live vom zweiten Major des Jahres berichten.

Sky Sport will vom zweiten Major des Golfjahres live und exklusiv auf dem Sender Sky Sport Golf sowie in Livestreams auf skysport.de und in der Sky Sport App berichten, kann man einer Pressemitteilung entnehmen. Aus deutscher Sicht nehmen Stephan Jäger und Martin Kaymer sowie der Österreicher Sepp Straka teil, erinnert der Anbieter. Gregor Biernath und Irek Myskow sollen die Live-Übertragungen von Donnerstag bis Sonntag kommentieren. Zusätzliche Inhalten wie die Livestreams sollen zudem im amerikanischen Originalkommentar ausgestrahlt werden, der optional auch bei allen deutsch kommentierten Live-Übertragungen zur Verfügung steht, wirbt Sky.

Daneben will Sky Sport Golf ab Donnerstag zusätzlich das Amundi German Masters aus Brandenburg täglich live übertragen. Katharina Niederlöhner wird das Golfturnier kommentieren.

Die PGA Championship und das Amundi German Masters live bei Sky Sport

Donnerstag:

11:00 Uhr: Amundi German Masters – 1. Tag auf Sky Sport Golf

14:00 Uhr: PGA Championship – „Featured Groups“ auf Sky Sport Golf und im Livestream auf skysport.de sowie in der Sky Sport App

20:00 Uhr: PGA Championship – 1. Tag auf Sky Sport Golf

Freitag:

11:00 Uhr: Amundi German Masters – 2. Tag auf Sky Sport Golf

14:00 Uhr: PGA Championship – „Featured Groups“ auf Sky Sport Golf und im Livestream auf skysport.de sowie in der Sky Sport App

20:00 Uhr: PGA Championship – 2. Tag auf Sky Sport Golf

Samstag:

12:00 Uhr: Amundi German Masters – 3. Tag auf Sky Sport Golf

15:00 Uhr: „Featured Groups“ auf Sky Sport Golf und bereits ab 14:00 Uhr im Livestream auf skysport.de sowie in der Sky Sport App

19:00 Uhr: PGA Championship – 3. Tag auf Sky Sport Golf

Sonntag:

12:00 Uhr: Amundi German Masters – 4. Tag auf Sky Sport Golf

15:00 Uhr: „Featured Groups“ auf Sky Sport Golf und bereits ab 14:00 Uhr im Livestream auf skysport.de sowie in der Sky Sport App

19:00 Uhr: PGA Championship – 4. Tag auf Sky Sport Golf

