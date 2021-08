Prime Video Aktion lockt wieder mit 99 Cent-Filmprogramm in UHD

Anzeige

An diesem Wochenende bietet Amazon seinen Prime Video-Abonnenten wieder ausgewählte Filme für nur 99 Cent zum Leihen an, einige auch in UHD.

Insgesamt 52 Filme sind Teil der neuen Prime Video Aktion. Alle Prime-Mitglieder müssen nur 99 Cent für das Leihen zahlen und haben anschließend 30 Tage lang Zeit, den Film anzusehen. Nach erstmaligem Filmstart verschwindet der Titel dann nach 48 Stunden aus der eigenen Mediathek.

Zu den Highlights im Programm dürfte einer der jüngeren Filme mit Nicolas Cage gehören. In der Horror-Comedy „Willy’s Wonderland“ nimmt es der kultige Hollywood-Star auf blutige Weise mit fiesen Animatronics auf.

Ausgewählte Titel der Aktion bietet Prime Video auch in 4K UHD Qualität an. Dazu gehört etwa Denis Villeneuves Sci-Fi-Meisterwerk „Arrival“, das ungewöhnlich und intelligent von der angespannten Begegnung der Menschen mit einer außerirdischen Intelligenz erzählt. Die ideale Vorbereitung also auf Villeneuves neuesten, heiß erwarteten Kinostreich „Dune„.

Hollywood-Glamour verspricht indes unter anderem „The Good Liar – Das alte Böse„. In dem Film beweisen die Schauspiel-Legenden Helen Mirren und Ian McKellen ihr Krimi-Talent. McKellen spielt dabei einen hinterhältigen Trickbetrüger, der eine millionenschwere Witwe ins Visier nimmt.

Eine Übersicht über alle Titel gibt es direkt auf der Website der Prime Video Aktion.

