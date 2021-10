Prime Video: Neue 99 Cent-Aktion für Filme an diesem Wochenende

Anzeige

Passend zu Halloween bietet Amazon Prime Video in seiner aktuellen 99-Cent-Aktion zahlreiche Horrorfilme zum Leihen und Streamen an.

Teil der Aktion sind unter anderem drei Horrorfilme, die diesen Sommer ihre Deutschlandpremiere bei den Fantasy Filmfest Nights feierten und inzwischen direkt für das Heimkino erschienen sind. In „Flashback“ wird ein junger Mann von Visionen aus seiner Vergangenheit heimgesucht. Das alles mündet in einem psychedelischen Bewusstseins-Trip, der starke Erinnerungen an Gaspar Noés legendären Drogenrausch „Enter the Void“ weckt. Einen Mix aus ökologischem Thriller und Body Horror verspricht indes „Gaia – Grüne Hölle„, in der eine Park Rangerin im Urwald auf zwei Aussteiger und eigenartige Gewächse trifft.

Wer es blutiger mag, wird darüber hinaus womöglich bei „Son“ fündig. Der Film erzählt die Geschichte einer Mutter, die sich mit ihrer Sekten-Vergangenheit auseinandersetzen muss und für ihren kranken Sohn bald sprichwörtlich über Leichen geht. Prime Video bietet den FSK-18-Film dabei auch in 4K UHD Qualität an.

Alle Prime-Kunden können sich die Filme im Rahmen der Aktion an diesem Wochenende für 99 Cent sichern. Anschließend können geliehene Titel jeweils 30 Tage lang gestartet werden. Nach dem erstmaligen Abruf verfällt der jeweilige Film nach 48 Stunden.

Die Filme der Prime Video Aktion im Überblick

Tschernobyl 1986

Superdeep

Battle Drone

Espen und die Legende vom Goldenen Schloss

One Girl Army

Flashback

The Rookies

One Last Call

Ein Kind wie Jake

Do Not Reply

Annabelle 3

Behind You

Dustwalker

Drifters – Die Versuchung meiner Schwester

31/2 Stunden

Just A Gigolo

Final Destination 3

Final Destination 2

Lloronas Fluch

Final Destination 4

Final Destination 5

Thunderbird

Meander – Survival Instinct

Gaia – Grüne Hölle

Dark Web: Cicada 3301

Doors – A World Beyond

Son (auch in 4K UHD)

Aladin

Lady Driver – Mit voller Fahrt ins Leben

The Last Journey

The Rental – Tod im Strandhaus

In Berlin wächst kein Orangenbaum

The Stepfather

Embattled

Radioflash – Welt am Abgrund

Diavlo – Ausgeburt der Hölle

Wolf Walk – Auf der Spur der Wölfe

