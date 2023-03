Prime Video: Neue 99-Cent-Aktion mit aktuellen Filmen in UHD

Anzeige

Bei Amazon Prime Video kann man aktuell eine prominent besetzte Riege an Filmen verschiedenster Genres zum kleinen Preis leihen.

Anzeige

Über 30 Filme bietet Amazon im Rahmen seiner aktuellen Rabattaktion als reduziertes Video-on-Demand an. Das Angebot gilt dabei für alle Prime Kunden, die sich die Filme für jeweils 99 Cent sichern können. 30 Tage lang hat man nach dem Erwerb Zeit, den Film zu starten, welcher dann nach 48 Stunden verfällt.

Gerard Butler, The Rock und David Bowie bei Prime Video

Angeführt wird die Prime-Video-Aktion dieses Mal von dem Superheldenfilm „Black Adam“ mit Dwayne The Rock Johnson in der Hauptrolle sowie dem Actionthriller „Chase“ mit Gerard Butler. Letzterer steht in UHD-Qualität zur Verfügung. Ebenfalls in UHD und HDR ist der historische Actionfilm „The Woman King“ Teil der Aktion. Oscar-Preisträgerin Viola Davis („Fences“) spielt darin die Anführerin eines Amazonenstammes im Königreich Dahomey.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Der Film hinter den „Winnetou“-Diskussionen

Alle Horrorfans können sich derweil „Orphan: First Kill“ (UHD HDR) sichern, der vergangenes Jahr in den Kinos lief. Isabelle Fuhrman verkörpert in dem Film einmal mehr ein mörderisches Waisenkind mit dunklem Geheimnis. Musikalisch wird es daneben in „Moonage Daydream„, der in einem wilden Mix aus Archivmaterial und technischen Verfremdungseffekten der Ikone David Bowie ein Denkmal setzt. Und wer noch einmal verfolgen will, welcher Film 2022 Anlass für eine kontroverse Buchpublikation sowie die anschließenden Diskussionen um Karl Mays „Winnetou“ gab, kann sich den Familienfilm „Der junge Häuptling Winnetou“ (UHD) bei Prime Video für 99 Cent leihen.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.