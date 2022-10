Prime Video verliert „Doctor Who“

Anzeige

Bisher laufen die Staffeln der britischen Dauerbrenner-Serie „Doctor Who“ bei Amazon Prime Video im Stream. Doch nun hat der Rechteinhaber BBC einen neuen Deal für die Streaming-Rechte abgeschlossen.

Anzeige

Disney + wird das neue globale Zuhause für die kommenden Staffeln von „Doctor Who“. Neue Episoden werden ab Ende 2023 in Deutschland auf Disney+ Premiere feiern. So will die BBC als Rechteinhaber weiter den Plan verfolgen, die enorm langlebige Serie zu einem globalen Franchise zu machen.

Disney+ wird somit die exklusive Heimat für die neuen Staffeln außerhalb des Vereinigten Königreichs und Irlands sein. Die Ankündigung, die Anfang der Woche vom neuen Doctor Who, Ncuti Gatwa, während eines Auftritts bei „Live with Kelly and Ryan“ gemacht wurde, ist der Beginn einer neuen Zusammenarbeit zwischen BBC und Disney Branded Television.

Disney+ erhält „Doctor Who“ weltweit exklusiv

Beide Partner haben sich unter der Vision des zurückkehrenden Showrunners Russell T. Davies zusammengeschlossen, der 2023 die Kontrolle über die Tardis übernehmen wird. Er war für die Wiederbelebung von „Doctor Who“ im Jahr 2005 verantwortlich und ist dafür bekannt, dass er die Serie zu einem der größten TV-Hits gemacht hat.

Die neuen Episoden von „Doctor Who“ werden im November 2023 zum 60. Jahrestag des Franchise auf die Bildschirme zurückkehren. David Tennant wird für drei Specials den vierzehnten Doctor spielen, bevor Ncuti Gatwa über die Feiertage die Rolle des fünfzehnten Doctors übernimmt.

Quelle: Disney