„Princess Charming“: Lesbische TVNow-Datingshow wird fortgesetzt

Anzeige

„Princess Charming“ bekommt eine zweite Staffel. Im nächsten Jahr sucht also wieder eine Kandidation die große Liebe in der lesbischen Datingshow von TVNow.

Aufgrund des großen Erfolgs der ersten Folgen „Princess Charming“ hat TVNow nun verkündet: 2022 geht es weiter. Die zweite Staffel der lesbischen Datingshow wurde sogar bereits bei der Produktionsfirma Seapoint Productions in Auftrag gegeben.

Außerdem ist seit Dienstag, 22. Juni, Folge 5 der Sendung auf TVNow zu sehen. Darin steht das erste Übernachtungsdate an und Lou verbringt eine romantische Nacht mit Princess Irina. Frühstück, Küsse und Zärtlichkeiten gehören da natürlich auch dazu.

Die diesjährige „Princess Charming“ Irina Schlauch

Im Gruppendate begeben sich Bine, Lou, Miri und Kati mit der Princess derweil auf hohe See. Und in der Happy Hour wollen die Singles in Form eines Maskenballs allen Menschen Mut machen, ihre auferlegten „Masken“ fallen zu lassen. Außerdem steht ein freiwilliger Ausstieg bevor.

Goodie im Pride Month Juni

Dieser Monat steht ganz im Zeichen der LGBTQIA+ Community, es ist Pride Month. Und aus diesem Anlass können sich die TVNow-Nutzer auf ein besonderes Goodie freuen, wie der Anbieter verspricht. Denn seit Dienstag können sie neben den ersten beiden Folgen von „Princess Charming“ auch die erste Staffel „Prince Charming“ mit Nicolas Puschmann für eine Woche im Free-Bereich streamen.

„Princess Charming“ im Free-TV

Eine neue Folge der weltweit ersten „Princess Charming“ ist immer wöchentlich dienstags auf TVNow abrufbar. Insgesamt gibt es neun Folgen und eine Wiedersehensshow. Zudem soll die lesbische Dating-Show später auch im Free-TV bei Vox ausgestrahlt werden. Und auch der offizielle Instagram-Account zur Show bietet einen Einblick in die Show.

Bewerben für die zweite Staffel

„Princess Charming“ ist ein Spin-off des ViacomCBS International Studios Distribution-eigenen Gay-Dating-Reality-Formats „Finding Prince Charming“, das in Deutschland in diesem Jahr bereits in die dritte Staffel geht. Und wer bei der zweiten Staffel von „Princess Charming“ im nächsten Jahr dabei sein möchte, der kann sich jetzt bewerben.