„Princess Charming“ – Starttermin für lesbische Datingshow steht

Anzeige

Der Streaming-Anbieter TVNow präsentiert ab diesem Mai die neue Dating-Show „Princess Charming“. Im Spin-Off bekannter anderer Formate sucht eine Kölner Anwältin unter 20 Singlefrauen nach der wahren Liebe.

Nachdem inzwischen bereits der dritte „Prince Charming“ gekürt wurde, feiert mit „Princess Charming“ nun auch eine Dating-Show nur für Singlefrauen auf TVNow Premiere. Irina Schlauch wird als erste sogenannte „Princess“ eine Glückliche unter 20 Bewerberinnnen aussuchen. Die Rechtsanwältin aus Köln äußert sich dazu:“Meine Reise als ‚Princess Charming‘ war voll mit romantischen, lustigen und emotionalen Momenten und eine unvergessliche Erfahrung, für die ich sehr dankbar bin.“ Die Dreharbeiten, die auf der griechischen Insel Kreta stattfanden, sind laut Senderangaben bereits abgeschlossen.

Ab dem 25. Mai wird wöchentlich jeweils Dienstag eine neue Folge der Dating-Show „Princess Charming“ auf der Streaming-Plattform TVNow angeboten werden. Später wird die Sendung auch auf VOX im Fernsehen zu sehen sein.

Man kann sich also auf insgesamt neun Episoden und die im Anschluss abgedrehte „Wiedersehensfolge“ freuen, in denen die Kölner Anwältin nach eigenen Angaben „traumhaft schöne Dates“ wie eine Bulli-Fahrt über die Insel (inkl. Sonnenuntergang), eine Quad-Tour oder einen Ausflug inklusive Stand-Up-Paddling genießt. Dabei habe sie viele wunderschöne Menschen kennen lernen können und darüber hinaus auch noch neue Seiten an sich entdeckt.