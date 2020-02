Rakuten TV: 4K HDR-Highlights im März

Von „Die Eiskönigin II“ bis „Doctor Sleeps Erwachen“ bietet Rakuten TV einige Neuheiten in 4K HDR Qualität.

Der Frühling steht ins Haus und mit ihm auch viele Neuheiten bei Rakuten TV. Die meisten Highlights kommen in 4K HDR Qualität auf die Smart TV-Bildschirme. Zum Ausklingen des Winters passen „Die Eiskönigin 2“ und „Last Christmas“, sanftes Frühlingserwachen steht dann mit „Porträt einer jungen Frau in Flammen“ an. Nervenaufreibend wird es dagegen mit „Doctor Sleeps Erwachen“, der atemberaubenden Fortsetzung von „The Shining“.

Mit dabei ist auch die Verfilmung des Wettstreits zwischen Ford und Ferrari, „Le Mans 66: Gegen jede Chance“ sowie der Kriegsfilm „Midway – Für die Freiheit“ und „Black and Blue“ mit dem einstigen Bond Girl Naomie Harris in der Hauptrolle. Darüber hinaus gibt es in „Zombieland 2: Doppelt hält besser“ ein Wiedersehen mit Emma Stone und Woody Harrelson, und in „Hustlers“ gehen Stripperinnen gegen Wall Street-Banker vor.

Die Neuerscheinungen im März bei Rakuten TV:

02. März „Porträt einer jungen Frau in Flammen“ 06. März „Zombieland 2: Doppelt hält besser“, in 4K HDR 06. März „Midway – Für die Freiheit“ 12. März „Ich war noch niemals in New York“, in 4K HDR 12. März „Le Mans 66: Gegen jede Chance“, in 4K HDR 13. März „Black and Blue“, in 4K HDR 13. März „Last Christmas“, in 4K HDR 20. März „Die Eiskönigin 2“, in 4K HDR 26. März „Doctor Sleeps Erwachen“, in 4K HDR 27. März „Hustlers“